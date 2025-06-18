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СМИ назвали условия встречи представителей США и Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
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05:40 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/ssha-2023460565.html
СМИ назвали условия встречи представителей США и Ирана
СМИ назвали условия встречи представителей США и Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
СМИ назвали условия встречи представителей США и Ирана
Встреча представителей Ирана с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом на этой неделе... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:40:00+03:00
2025-06-18T05:40:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
стив уиткофф
дональд трамп
аббас аракчи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Встреча представителей Ирана с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом на этой неделе возможна при условии отказа Тегерана от обогащения урана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников. Во вторник агентство Рейтер передавало, что президент США Дональд Трамп не слишком настроен вести переговоры с Ираном, может направить на них Вэнса и Уиткоффа. Портал Axios со ссылкой на источники также сообщал, что Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. "Если Иран вернётся к переговорам и согласится прекратить обогащение урана, американские чиновники полагают, что встреча на высоком уровне под руководством специального посланника Стива Уиткоффа и, потенциально, вице-президента Джея Ди Вэнса состоится уже на этой неделе", - говорится в сообщении. Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США при посредничестве Омана по поводу иранской ядерной программы, однако запланированный на 15 июня раунд был отменен из-за начала ударов Израиля по исламской республике. Во вторник Трамп заявил, что требует от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/tramp-2023455033.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023443097.html
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в мире, иран, израиль, сша, стив уиткофф, дональд трамп, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ назвали условия встречи представителей США и Ирана

ABC: представители США и Ирана встретятся при отказе Тегерана обогащать уран

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Встреча представителей Ирана с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом на этой неделе возможна при условии отказа Тегерана от обогащения урана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Во вторник агентство Рейтер передавало, что президент США Дональд Трамп не слишком настроен вести переговоры с Ираном, может направить на них Вэнса и Уиткоффа. Портал Axios со ссылкой на источники также сообщал, что Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: в Израиле считают, что Трамп ударит по Ирану при отсутствии сделки
04:00
"Если Иран вернётся к переговорам и согласится прекратить обогащение урана, американские чиновники полагают, что встреча на высоком уровне под руководством специального посланника Стива Уиткоффа и, потенциально, вице-президента Джея Ди Вэнса состоится уже на этой неделе", - говорится в сообщении.
Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США при посредничестве Омана по поводу иранской ядерной программы, однако запланированный на 15 июня раунд был отменен из-за начала ударов Израиля по исламской республике.
Во вторник Трамп заявил, что требует от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара по Ирану
00:14
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: Иран может ударить по базам США, если Штаты встанут на сторону Израиля
00:10
 
В миреИранИзраильСШАСтив УиткоффДональд ТрампАббас АракчиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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