https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023692313.html

Спецоперация, 18 июня: ВС России освободили Новониколаевку под Сумами

Спецоперация, 18 июня: ВС России освободили Новониколаевку под Сумами - РИА Новости, 18.06.2025

Спецоперация, 18 июня: ВС России освободили Новониколаевку под Сумами

Российская армия освободила населенные пункты Долгенькое в Харьковской области и Новониколаевку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:10:00+03:00

2025-06-18T20:10:00+03:00

2025-06-18T20:10:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская армия освободила населенные пункты Долгенькое в Харьковской области и Новониколаевку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1315 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в среду. Отмечается, что ВС РФ также уничтожили цеха по производству и сборке беспилотников, места их хранения, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На G7 поддержали мирные усилия Трампа по Украине Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что в G7 есть согласие в вопросе поддержки мирных усилий президента США Дональда Трампа по Украине. При этом, Карни не уточнил, в какой форме выражена позиция стран "семерки" и идет ли речь о совместном заявлении, как и не сказал, какую позицию по этому вопросу занимают США. Зеленский оказался в роли брошенной игрушки Владимир Зеленский после саммита G7 оказался в роли брошенной игрушки, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Похороны 6 тысяч боевиков ВСУ стали шоком для Киева - Азаров Почти одновременное захоронение тел шести тысяч украинских военных, переданных Россией по Стамбульским договоренностям, является большим шоком для Киева, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Что касается недельной задержки по приему Киевом первой партии тел, то Азаров отнес ее на неорганизованность Киева. Он рассказал также, что в этой связи в украинском сегменте интернета появилась грустная шутка, что Украина – это единственная в мире страна, откуда выехать нельзя живому человеку и куда нельзя въехать мертвому. Кроме того, он отметил, что У Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты, при этом режим не скрывает своей причастности к ним. Боевики ВСУ относились к мирным жителям Ульяновки как к рабам ВСУ относились к мирными жителям освобожденной Малиновки (Ульяновки - укр.) как к рабам, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 39 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей задачи в составе группировки войск "Центр", с позывным "Лек". По словам штурмовика, жители поселка перестали воспринимать армию Украины за людей из-за их отношения к немногочисленным оставшимся жителям населенного пункта. Во время освобождения из поселка было эвакуировано семь домов с жителями, которые встретили бойцов ВС России как освободителей. ВСУ пытались уничтожить своих сослуживцев в Алексеевке Как рассказал штурмовик 51-й армии группировки "Центр" Никита Галик, ВСУ осуществляли попытки уничтожения своих сослуживцев в населенном пункте Алексеевка при попытке сдачи в плен из-за боязни утечки информации. Он также добавил, что все попытки противника уничтожить сдавшихся в плен сослуживцев не удались. У Европы еще есть шанс отказаться от помощи Зеленскому Владимир Зеленский хочет выпросить деньги на оружие у Европы, но у нее еще есть шанс одуматься и отказаться от помощи преступному режиму, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По словам Медведчука, Зеленский понял, что "аукцион неслыханной щедрости" закончился, и заявил, что Украина готова купить оружие, но у него нет на это средств. Поэтому он хочет выпросить деньги у Европы. ВС РФ эвакуировали из Федоровки в ДНР 11 человек Как сообщили в Минобороны РФ, российские военнослужащие эвакуировали 11 жителей из населённого пункта Фёдоровка в ДНР, жители признались, что не хотели уезжать на Украину и ждали Россию. В ведомстве уточнили, что постоянные атаки поселка украинскими боевиками с применением артиллерии и дронов вынудили местных жителей покинуть свои дома. Накачка Киева оружием несет угрозу новой мировой войны Деструктивный курс коллективного Запада на накачку вооружениями Киева и милитаризацию Европы, грозящий этим странам прямым втягиванием в конфликт на Украине, создает угрозу разжигания новой мировой войны, говорится в заявлении Совфеда, приуроченного к Международному дню парламентаризма. В заявлении подчеркивается, что в этих сложных условиях парламентская дипломатия сохраняет высокую значимость как "эффективный инструмент продвижения диалога между государствами и народами, особенно в кризисных ситуациях". Герасимов поставил группировке "Центр" задачи на дальнейшие действия Как сообщили в МО РФ, начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов определил группировке "Центр" задачи на дальнейшие действия, а также заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зоне ответственности. Украина получит от Японии $3,3 млрд за счет замороженных активов РФ Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина получит от Японии 3,3 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных активов России. По его словам, на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой также обсуждались потребности ВСУ в ПВО, беспилотниках, а также участие Японии в восстановлении Украины. В Словакии идет расследование военной помощи Киеву Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток подтвердил, что управление по борьбе с организованной преступностью проводит следственные действия в рамках проверки законности оказанной в 2022-2023 годах военной помощи Украине. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены. Турция рассчитывает, что переговоры РФ и Украины скоро возобновятся Как заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник, Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле возобновятся в ближайшее время, имеется вся готовность к ним. Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня.

https://ria.ru/20250601/alekseevka-2020261887.html

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https://ria.ru/20250613/spetsoperatsiya-2022631531.html

https://ria.ru/20250618/ukraina-2023686267.html

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