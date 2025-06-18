https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023665169.html
Ветераны СВО получат спецгарантии для займов на открытие бизнеса
Ветераны СВО получат спецгарантии для займов на открытие бизнеса - РИА Новости, 18.06.2025
Ветераны СВО получат спецгарантии для займов на открытие бизнеса
Ветераны СВО на этапе открытия или развития своего бизнеса могут воспользоваться специальной программой поддержки Корпорации МСП: для привлечения банковских... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:21:00+03:00
2025-06-18T18:21:00+03:00
2025-06-18T18:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ветераны СВО на этапе открытия или развития своего бизнеса могут воспользоваться специальной программой поддержки Корпорации МСП: для привлечения банковских займов предпринимателям в качестве обеспечения будет предоставляться совместная гарантия региональных гарантийных организаций (РГО) и Корпорации МСП в объеме до 90%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Для поддержки ветеранов спецоперации, желающих начать свой бизнес, в новой программе объединены гарантийные возможности Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. Это позволит разделить риски за предпринимателей и дать им возможность оперативно привлекать необходимое финансирование при отсутствии собственной залоговой массы, а банкам более активно включаться в процесс кредитования участников СВО для старта предпринимательской деятельности", - привели в пресс-службе ведомства слова Решетникова на полях панельной дискуссии "Герои в бизнесе" на ПМЭФ-2025. Программа уже доступна для ветеранов СВО, в ее рамках Корпорация МСП предоставит гарантийное обеспечение займов до 5 миллионов рублей в государственных микрофинансовых организациях (ГМФО) и кредитов в банках - до 50 миллионов рублей. "Корпорация МСП дает плечо региональным гарантийным организациям, тем самым снижая нагрузку с регионов. Специальная программа для ветеранов СВО даст возможность получить доступ к заемному финансированию при минимальных затратах со стороны предпринимателя. Более того, мы снизили комиссию Корпорации за предоставление поручительства с 0,75 до 0,5%, в то время как стоимость банковской гарантии начинается от 2,5%, что делает заемное финансирование в рамках новой программы доступнее", - цитируются в сообщении Корпорации МСП слова ее генерального директора Александра Исаевича. Чтобы получить специальные гарантии Корпорации МСП и РГО при оформлении банковского кредита или займа в ГМФО получателю необходимо указать в заявке, что он хочет воспользоваться данным механизмом поддержки. Партнерами программы являются более 50 банков и ГМФО по всей стране.
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россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, максим решетников, александр исаевич
Твой бизнес, Россия, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Максим Решетников, Александр Исаевич
Ветераны СВО получат спецгарантии для займов на открытие бизнеса
Ветераны спецоперации получат спецгарантии для займов на открытие бизнеса
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ветераны СВО на этапе открытия или развития своего бизнеса могут воспользоваться специальной программой поддержки Корпорации МСП: для привлечения банковских займов предпринимателям в качестве обеспечения будет предоставляться совместная гарантия региональных гарантийных организаций (РГО) и Корпорации МСП в объеме до 90%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Для поддержки ветеранов спецоперации, желающих начать свой бизнес, в новой программе объединены гарантийные возможности Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. Это позволит разделить риски за предпринимателей и дать им возможность оперативно привлекать необходимое финансирование при отсутствии собственной залоговой массы, а банкам более активно включаться в процесс кредитования участников СВО для старта предпринимательской деятельности", - привели в пресс-службе ведомства слова Решетникова на полях панельной дискуссии "Герои в бизнесе" на ПМЭФ-2025.
Программа уже доступна для ветеранов СВО, в ее рамках Корпорация МСП предоставит гарантийное обеспечение займов до 5 миллионов рублей в государственных микрофинансовых организациях (ГМФО) и кредитов в банках - до 50 миллионов рублей.
"Корпорация МСП дает плечо региональным гарантийным организациям, тем самым снижая нагрузку с регионов. Специальная программа для ветеранов СВО даст возможность получить доступ к заемному финансированию при минимальных затратах со стороны предпринимателя. Более того, мы снизили комиссию Корпорации за предоставление поручительства с 0,75 до 0,5%, в то время как стоимость банковской гарантии начинается от 2,5%, что делает заемное финансирование в рамках новой программы доступнее", - цитируются в сообщении Корпорации МСП слова ее генерального директора Александра Исаевича.
Чтобы получить специальные гарантии Корпорации МСП и РГО при оформлении банковского кредита или займа в ГМФО получателю необходимо указать в заявке, что он хочет воспользоваться данным механизмом поддержки. Партнерами программы являются более 50 банков и ГМФО по всей стране.