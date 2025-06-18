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Боец назвал количество сбитых тяжелых дронов в Запорожской области - РИА Новости, 18.06.2025
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07:08 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023466239.html
Боец назвал количество сбитых тяжелых дронов в Запорожской области
Боец назвал количество сбитых тяжелых дронов в Запорожской области - РИА Новости, 18.06.2025
Боец назвал количество сбитых тяжелых дронов в Запорожской области
Бойцы 42-й дивизии ВС РФ группировки "Днепр" за месяц сбили в Запорожской области 284 тяжелых дрона-гексокоптера "Баба Яга" и тяжелых дронов-бомбардировщиков... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T07:08:00+03:00
2025-06-18T07:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Бойцы 42-й дивизии ВС РФ группировки "Днепр" за месяц сбили в Запорожской области 284 тяжелых дрона-гексокоптера "Баба Яга" и тяжелых дронов-бомбардировщиков "Вампир", рассказал РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным "Грибник". По его словам, это стало результатом размещения на позициях специальных групп-дронобоев из числа бойцов дивизии. "Есть позиции, которые постоянно производят отстрел крупных "птиц" типа Бабы-Яги и "Вампир". Наша дивизия, по сути, можно сказать, рекордсмен. За апрель месяц было сбито 284 тяжелых дрона, именно тяжелых, которые тащат до 30 килограмм взрывчатого вещества. За май еще цифры подбиваются по той причине, что это результат, а каждый результат должен быть оценен, чтобы люди были награждены. Поэтому по полкам еще цифры сводятся", - рассказал командир. Он добавил, что из-за активного противодействия дронам в зоне ответственности 42-й дивизии на работинском направлении тяжелые модификации БПЛА перестали залетать в глубину обороны российских войск и переквалифицировались на поддержку логистики ВСУ. "С апреля месяца мы смогли полностью пресечь пролёт дронов типа "Баба Яга" именно на глубину. То бишь большая часть сейчас из них сейчас осуществляют непосредственно снабжение противника по воздуху. Воду и питание они уже донести не могут сами (с помощью пехотных подразделений)", - пояснил "Грибник".
https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023464325.html
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запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец назвал количество сбитых тяжелых дронов в Запорожской области

Почти 300 тяжелых дронов сбили бойцы ВС РФ в Запорожской области за месяц

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Бойцы 42-й дивизии ВС РФ группировки "Днепр" за месяц сбили в Запорожской области 284 тяжелых дрона-гексокоптера "Баба Яга" и тяжелых дронов-бомбардировщиков "Вампир", рассказал РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным "Грибник".
По его словам, это стало результатом размещения на позициях специальных групп-дронобоев из числа бойцов дивизии.
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"Есть позиции, которые постоянно производят отстрел крупных "птиц" типа Бабы-Яги и "Вампир". Наша дивизия, по сути, можно сказать, рекордсмен. За апрель месяц было сбито 284 тяжелых дрона, именно тяжелых, которые тащат до 30 килограмм взрывчатого вещества. За май еще цифры подбиваются по той причине, что это результат, а каждый результат должен быть оценен, чтобы люди были награждены. Поэтому по полкам еще цифры сводятся", - рассказал командир.
Он добавил, что из-за активного противодействия дронам в зоне ответственности 42-й дивизии на работинском направлении тяжелые модификации БПЛА перестали залетать в глубину обороны российских войск и переквалифицировались на поддержку логистики ВСУ.
"С апреля месяца мы смогли полностью пресечь пролёт дронов типа "Баба Яга" именно на глубину. То бишь большая часть сейчас из них сейчас осуществляют непосредственно снабжение противника по воздуху. Воду и питание они уже донести не могут сами (с помощью пехотных подразделений)", - пояснил "Грибник".
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