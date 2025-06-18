https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023459859.html

Боец рассказал об эвакуации семей с детьми при освобождении Алексеевки

Боец рассказал об эвакуации семей с детьми при освобождении Алексеевки - РИА Новости, 18.06.2025

Боец рассказал об эвакуации семей с детьми при освобождении Алексеевки

Российские военные при освобождении Алексеевки в ДНР эвакуировали семьи с детьми, рассказал РИА Новости штурмовик 114-й отдельно-штурмовой бригады 51-й армии... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:26:00+03:00

2025-06-18T05:26:00+03:00

2025-06-18T05:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

алексеевка

донецкая народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Российские военные при освобождении Алексеевки в ДНР эвакуировали семьи с детьми, рассказал РИА Новости штурмовик 114-й отдельно-штурмовой бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Никита Галик. "Было эвакуировано 2 или 3 семьи. Оставалась в населенном пункте. Два ребёнка, знаю точно, 14 и 9 лет", - рассказал штурмовик об эвакуированных. По его словам, семьи избежали эвакуации на сторону Украины. Во время боевых действий, при освобождении населенного пункта мирные жители со своими детьми укрывались в подвалах собственных домов. Подвалы были заранее подготовлены к укрытию на длительное время. В них были установлены генераторы и подготовлены продукты питания и вода. "Многие остаются на своем месте, не хотят уходить. Говорили, что мы вас ждали. То есть такие фразы были", - добавил военнослужащий. Минобороны России сообщало 12 июня об освобождении населенных пунктов Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики подразделениями группировки войск "Центр".

https://ria.ru/20250618/tela-2023458130.html

https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023457790.html

алексеевка

донецкая народная республика

украина

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алексеевка, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)