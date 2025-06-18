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Экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023458278.html
Экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ
Экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
Экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара по пункту временной дислокации ВСУ экипажами вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М в зоне действия... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:10:00+03:00
2025-06-18T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара по пункту временной дислокации ВСУ экипажами вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М в зоне действия группировки "Центр". "Перед вылетом экипажи вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ получили координаты расположения пункта временной дислокации расчета БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. По докладу разведки, цель была поражена, после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20250618/artilleristy-2023458006.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ

Минобороны: экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара по пункту временной дислокации ВСУ экипажами вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М в зоне действия группировки "Центр".
"Перед вылетом экипажи вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ получили координаты расположения пункта временной дислокации расчета БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении.
По докладу разведки, цель была поражена, после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования, уточнили в министерстве.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМ
 
 
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