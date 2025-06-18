https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023458278.html

Экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ

Экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025

Экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара по пункту временной дислокации ВСУ экипажами вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М в зоне действия... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:10:00+03:00

2025-06-18T05:10:00+03:00

2025-06-18T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара по пункту временной дислокации ВСУ экипажами вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М в зоне действия группировки "Центр". "Перед вылетом экипажи вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ получили координаты расположения пункта временной дислокации расчета БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. По докладу разведки, цель была поражена, после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20250618/artilleristy-2023458006.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм