https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023458278.html
Экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ
Экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
Экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара по пункту временной дислокации ВСУ экипажами вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М в зоне действия... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:10:00+03:00
2025-06-18T05:10:00+03:00
2025-06-18T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ми-28нм
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара по пункту временной дислокации ВСУ экипажами вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М в зоне действия группировки "Центр". "Перед вылетом экипажи вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ получили координаты расположения пункта временной дислокации расчета БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. По докладу разведки, цель была поражена, после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20250618/artilleristy-2023458006.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ
Минобороны: экипажи вертолетов нанесли удар по пункту дислокации ВСУ