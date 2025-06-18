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Дроны "Центра" уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском
Дроны "Центра" уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 18.06.2025
Дроны "Центра" уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском
Расчеты оптоволоконных FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:02:00+03:00
2025-06-18T05:02:00+03:00
2025-06-18T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Расчеты оптоволоконных FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" выявили и уничтожили тщательно замаскированную боевую технику ВСУ на подступах к Красноармейску", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что, используя помехозащищенный канал связи, операторы дронов обнаруживают и поражают танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки и миномёты противника, замаскированные в лесополосах и других естественных укрытиях.
https://ria.ru/20250618/vsu-2023455725.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Дроны "Центра" уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском
Минобороны: дроны уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском