https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023457790.html

Дроны "Центра" уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском

Дроны "Центра" уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 18.06.2025

Дроны "Центра" уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском

Расчеты оптоволоконных FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:02:00+03:00

2025-06-18T05:02:00+03:00

2025-06-18T05:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Расчеты оптоволоконных FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" выявили и уничтожили тщательно замаскированную боевую технику ВСУ на подступах к Красноармейску", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что, используя помехозащищенный канал связи, операторы дронов обнаруживают и поражают танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки и миномёты противника, замаскированные в лесополосах и других естественных укрытиях.

https://ria.ru/20250618/vsu-2023455725.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)