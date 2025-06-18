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В Совфеде назвали Зеленского брошенной игрушкой - РИА Новости, 18.06.2025
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13:11 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/sovfedja-2023559807.html
В Совфеде назвали Зеленского брошенной игрушкой
В Совфеде назвали Зеленского брошенной игрушкой - РИА Новости, 18.06.2025
В Совфеде назвали Зеленского брошенной игрушкой
Владимир Зеленский после саммита G7 оказался в роли брошенной игрушки, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:11:00+03:00
2025-06-18T13:11:00+03:00
в мире
украина
сша
херсонская область
владимир зеленский
дональд трамп
g7
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский после саммита G7 оказался в роли брошенной игрушки, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. "Зеленский фактически оказался в роли брошенной игрушки и пожинает плоды своей же политики, превратившей Украину в марионетку западных стран для борьбы с Россией", - сказал Басюк. По его словам, киевский режим поставил Украину в полную зависимость от Запада. "В таком положении очень легко оказаться ненужным никому объектом политики, если вдруг перед страной-хозяином встанут другие приоритетные задачи", - добавил сенатор.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023311312.html
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в мире, украина, сша, херсонская область , владимир зеленский, дональд трамп, g7, совет федерации рф, обострение отношений сша и ирана
В мире, Украина, США, Херсонская область , Владимир Зеленский, Дональд Трамп, G7, Совет Федерации РФ, Обострение отношений США и Ирана
В Совфеде назвали Зеленского брошенной игрушкой

Сенатор Басюк: Зеленский после саммита G7 оказался в роли брошенной игрушки

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский после саммита G7 оказался в роли брошенной игрушки, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Кананаскисе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Неожиданный оборот". Поступок Трампа на саммите G7 шокировал Запад
17 июня, 13:08
"Зеленский фактически оказался в роли брошенной игрушки и пожинает плоды своей же политики, превратившей Украину в марионетку западных стран для борьбы с Россией", - сказал Басюк.
По его словам, киевский режим поставил Украину в полную зависимость от Запада.
"В таком положении очень легко оказаться ненужным никому объектом политики, если вдруг перед страной-хозяином встанут другие приоритетные задачи", - добавил сенатор.
Владимир Зеленский на саммите Большой семерки (G7) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите G7
Вчера, 09:14
 
В миреУкраинаСШАХерсонская областьВладимир ЗеленскийДональд ТрампG7Совет Федерации РФОбострение отношений США и Ирана
 
 
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