https://ria.ru/20250618/sovfedja-2023559807.html
В Совфеде назвали Зеленского брошенной игрушкой
В Совфеде назвали Зеленского брошенной игрушкой - РИА Новости, 18.06.2025
В Совфеде назвали Зеленского брошенной игрушкой
Владимир Зеленский после саммита G7 оказался в роли брошенной игрушки, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:11:00+03:00
2025-06-18T13:11:00+03:00
2025-06-18T13:11:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский после саммита G7 оказался в роли брошенной игрушки, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. "Зеленский фактически оказался в роли брошенной игрушки и пожинает плоды своей же политики, превратившей Украину в марионетку западных стран для борьбы с Россией", - сказал Басюк. По его словам, киевский режим поставил Украину в полную зависимость от Запада. "В таком положении очень легко оказаться ненужным никому объектом политики, если вдруг перед страной-хозяином встанут другие приоритетные задачи", - добавил сенатор.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023311312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, херсонская область , владимир зеленский, дональд трамп, g7, совет федерации рф, обострение отношений сша и ирана
В мире, Украина, США, Херсонская область , Владимир Зеленский, Дональд Трамп, G7, Совет Федерации РФ, Обострение отношений США и Ирана
В Совфеде назвали Зеленского брошенной игрушкой
Сенатор Басюк: Зеленский после саммита G7 оказался в роли брошенной игрушки