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Совфед одобрил закон о новых штрафах для иноагентов
Совфед одобрил закон о новых штрафах для иноагентов - РИА Новости, 18.06.2025
Совфед одобрил закон о новых штрафах для иноагентов
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:26:00+03:00
2025-06-18T14:26:00+03:00
2025-06-18T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов. Законом за невыполнение иноагентами законных требований должностных лиц Минюста предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Также повышается ответственность для иноагентов за несоблюдение формы маркировки размещаемых ими материалов, штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей. Законом также вводится возможность заочного (при совершении ими административных правонарушений за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о новых штрафах для иноагентов
Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение иноагентами требований Минюста