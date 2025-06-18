https://ria.ru/20250618/sotrudnichestvo-2023673918.html

РЭЦ и Export Bahrain подписали меморандум о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

РЭЦ и Export Bahrain подписали меморандум о сотрудничестве на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025

РЭЦ и Export Bahrain подписали меморандум о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор Export Bahrain Сафа Шариф Абдулхалик подписали на ПМЭФ-2025 меморандум о взаимопонимании и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:52:00+03:00

2025-06-18T18:52:00+03:00

2025-06-18T19:25:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

бахрейн

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор Export Bahrain Сафа Шариф Абдулхалик подписали на ПМЭФ-2025 меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Российским экспортным центром и Export Bahrain B.S.C Closed (Export Bahrain)."Главная цель документа - укрепление экономических, торговых и деловых связей между Россией и Бахрейном, а также выявление новых направлений для сотрудничества. Меморандум открывает широкие возможности для развития двустороннего сотрудничества в области поддержки экспорта и торговли", - говорится в сообщении.В частности, стороны намерены совместно проводить анализ рынков, способствующих росту торговли, а также разрабатывать инициативы по выявлению перспективных несырьевых секторов и проектов, представляющих взаимный интерес."Этот меморандум - основа для реализации совместных экспортно-ориентированных проектов, направленных на продвижение продукции российского и бахрейнского происхождения. Мы будем обмениваться информацией о специфике ведения бизнеса, изменениях в законодательстве и перспективных нишах для экспортеров. Кроме того, планируем содействовать организации и участию в деловых мероприятиях, выставках и бизнес-миссиях, а также объединять усилия для выхода на новые рынки, представляющие взаимный интерес", - подчеркнула Никишина.В рамках сотрудничества РЭЦ планирует оказать поддержку российским компаниям в поиске потенциальных поставщиков и альтернативных вариантов в рамках импортозамещения. РЭЦ также предложит доступное финансирование экспортных контрактов и возможности страхования через ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (Группа РЭЦ).Меморандум откроет российским экспортерам доступ к экспертной поддержке Export Bahrain, который регулярно проводит исследования международных рынков, организует визиты делегаций и бизнес-миссии, а также предоставляет услуги по логистике, маркетингу и расчетам."Подписание этого важного партнерского соглашения представляет собой ключевую веху в развивающихся торговых отношениях между Бахрейном и Россией. Оно подчеркивает нашу общую приверженность раскрытию перспективных направлений для двусторонней торговли, содействуя созданию значимых возможностей для сотрудничества предприятий, инноваций и установления прочных, устойчивых деловых связей между нашими странами", - уточнила Абдулхалик.Добавим, поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250618/rets-2023669450.html

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бахрейн

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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российский экспортный центр (рэц), экономика, бахрейн, россия