https://ria.ru/20250618/sotrudnichestvo-2023579353.html

Путин и Аль Нахайян отметили высокий уровень сотрудничества России и ОАЭ

Путин и Аль Нахайян отметили высокий уровень сотрудничества России и ОАЭ - РИА Новости, 18.06.2025

Путин и Аль Нахайян отметили высокий уровень сотрудничества России и ОАЭ

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:09:00+03:00

2025-06-18T14:09:00+03:00

2025-06-18T14:15:00+03:00

оаэ

россия

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля."Главы государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также условились о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250618/putin-2023578922.html

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2025

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оаэ, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян