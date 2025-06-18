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Путин и Аль Нахайян отметили высокий уровень сотрудничества России и ОАЭ
Путин и Аль Нахайян отметили высокий уровень сотрудничества России и ОАЭ - РИА Новости, 18.06.2025
Путин и Аль Нахайян отметили высокий уровень сотрудничества России и ОАЭ
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:09:00+03:00
2025-06-18T14:09:00+03:00
2025-06-18T14:15:00+03:00
оаэ
россия
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля."Главы государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также условились о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
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оаэ, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
ОАЭ, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян