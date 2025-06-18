Социальный контракт 2025: условия получения, сумма, как оформить
© Depositphotos.com / pressmasterСоциальный контракт
© Depositphotos.com / pressmaster
Социальный контракт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Оглавление
- Социальный контракт
- Кто может получить
- Виды социальных контрактов
- Кто может получить единоразовую выплату
- Как и на что можно использовать средства по соцконтракту
- Как оформить социальный контракт
- Куда обращаться
- Необходимые документы
- Сроки
- Преимущества и недостатки соцконтракта
- Ответственность сторон и контроль выполнения
- Отказ в получении социального контракта
- Мнение экспертов
Социальный контракт — важный инструмент государственной поддержки граждан. Что это такое, кто может получить финансовую помощь на открытие собственного бизнеса или улучшение материального положения, условия и оформление соцконтракта, на какую сумму можно рассчитывать в 2025 году и на что разрешено потратить средства, причины отказа и ответственность за нецелевое использование денег — в материале РИА Новости.
Социальный контракт
Социальный контракт в 2025 году — соглашение между соцзащитой и гражданами Российской Федерации с уровнем дохода менее установленного прожиточного минимума (ПМ). Программа господдержки направлена на улучшение условий жизни малоимущих граждан. Ее основные цели: поиск работы, повышение квалификации, открытие своего дела или подсобного хозяйства.
Кто может получить
Алена Яковлева, основатель и управляющий партнер ГК “РосКо” объясняет, что соцконтракты доступны гражданам, если среднедушевые доходы их семей не превышают прожиточный минимум (ПМ) в соответствующем регионе: нуждающимся семьям, одиноким россиянам, безработным и всем тем, кто попал в сложную финансовую ситуацию.
Мера поддержки доступна по всей России. Финансирование производится за счет средств региональных бюджетов: в разных местностях могут быть предусмотрены разные правила расходования средств.
Статьей 8.1 ФЗ № 178 от 17 июля 1999 года определены условия получения данного вида помощи:
- Достижение 18-летия.
- Наличие российского гражданства — иностранцам в соцконтракте откажут.
- Требование к доходу — соответствие критерию по ПМ в соответствующей области (республике, крае).
По словам эксперта, среднедушевые доходы (СД) рассчитываются так:
- доход семьи за минувшие три месяца до даты обращения за соцконтрактом делят на три.
- сумму делят по числу членов семьи и получается СД.
- если значение меньше ПМ в вашем регионе, вы сможете претендовать на этот вид поддержки.
- приоритет при рассмотрении заявок отдается многодетным семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей.
Виды социальных контрактов
Предусмотрено четыре вида контрактов на срок от 90 дней до года:
- Открытие своего дела — до 350 000 рублей. Популярные идеи для бизнеса: кондитерская, столярная мастерская, кафе, спортзал, маникюрный кабинет. Чтобы получить данный вид соцконтракта, потребуется зарегистрировать ИП (до или после субсидии), предоставить подтверждающие документы, отчитываться ежемесячно, сохранять статус ИП более 12 месяцев.
- Поиск работы — компенсация ПМ, обучения на 3 месяца. и стипендии (½ от ПМ, не более 30 000 рублей), оплата стажировки у работодателя. Главное условие — найти место трудоустройства за 9 месяцев. Выплату будут предоставлять еще 3 меяцев. после выхода на работу.
- Развитие подсобного хозяйства — до 200 000 рублей на закупку сельхозтехники, скота, семян и так далее; до 30 000 рублей на обучение.
- Улучшение материального положения — выплаты ПМ на полгода. Предоставляются гражданам, которые оказались за чертой бедности. Условия определяются на региональном уровне, в зависимости от возможностей финансирования и сложившихся обстоятельств у заявителя.
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения. Архивное фото
Кто может получить единоразовую выплату
Единоразовая выплата в рамках социального контракта в 2025 году может быть предоставлена малоимущим гражданам Российской Федерации, чей среднедушевой доход не превышает установленный в регионе прожиточный минимум. Право на получение такой выплаты имеют лица, заключившие социальный контракт на открытие или развитие собственного бизнеса, а также на ведение личного подсобного хозяйства, при условии, что планируемая деятельность станет основным источником дохода семьи.
"К числу потенциальных получателей единоразовой выплаты относятся совершеннолетние дееспособные граждане, включая индивидуальных предпринимателей, самозанятых лиц, а также безработных, состоящих на учете в центрах занятости. Особый приоритет при рассмотрении заявок предоставляется многодетным семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей", — уточняет Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Эксперт поясняет, что для получения выплаты заявитель обязан предоставить в органы социальной защиты пакет документов, подтверждающих статус малоимущего, а в случае оформления контракта на бизнес или подсобное хозяйство — разработанный бизнес-план с обоснованием целевого использования средств. Максимальный размер единоразовой выплаты составляет 350 тысяч рублей для предпринимательской деятельности и 200 тысяч рублей для ведения личного подсобного хозяйства.
Важно учитывать такой критерий, как нуждаемость. При его определении в расчет берутся доходы заявителя, супруга (супруги) и детей до 18 лет (23 лет при очном обучении в вузе). Условием получения выплаты является и отсутствие у заявителя и членов его семьи значительного имущества (например, нескольких объектов недвижимости или дорогостоящего транспорта), которое может свидетельствовать о достаточной материальной обеспеченности. Точные условия зависят от региона местонахождения заявителей.
Как и на что можно использовать средства по соцконтракту
Средства, полученные по соцконтракту, можно использовать на улучшение материального положения. Речь идет о решении разных жизненных проблем, включая: покупку товаров первой необходимости, обустройство жилья, оплату обучения, покупку лекарств одежды, школьных принадлежностей, оплату ЖКУ и так далее.
"Если контракт заключен на запуск бизнеса, за счет полученного финансирования можно компенсировать затраты на аренду, закупку средств производства и рекламу. Деньги также возможно направить на обучение и развитие своего хозяйства. Важный нюанс: каждый потраченный рубль нужно подтверждать в Соцзащите (договорами, чеками, квитанциями). Нецелевое расходование средств недопустимо. Точные порядок и список товаров, которые можно купить, варьируются", — поясняет эксперт Алена Яковлева.
Получить актуальную информацию можно в соцзащите вашего региона или сайте Федеральной службы занятости населения России.
Как оформить социальный контракт
Оформление социального контракта начинается с подачи заявления и пакета документов.
Куда обращаться
Чтобы получить выплату, необходимо следовать инструкции:
- Подать заявление на "Госуслугах", в соцзащите или в МФЦ.
- Предоставить данные о составе, доходах вашей семьи.
- Приготоить паспорт, свидетельства из ЗАГС (брак, рождение детей), другие документы по запросу.
Необходимые документы
Если цель обращение — открытие бизнеса, потребуется дополнительно предоставить бизнес-план с финансовыми расчетами. В документе указывают ключевую информацию о проекте, конкурентный анализ, описание продукта (услуги), который заявитель планирует продавать.
Для будущих владельцев подсобных хозяйств требуется смета расходов. Им, как и ИП, необходимо пройти тестирование и приложить полученные результаты к пакету документации.
Сроки
Срок рассмотрения обращений — от 10 до 30 суток. Деньги перечислят на счет, который гражданин укажет в заявлении.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги. Архивное фото
Преимущества и недостатки соцконтракта
У соцконтракта как у любой госпомощи есть особенности, плюсы и минусы.
Преимущества: возможность получения материальной поддержки без необходимости возврата средств при условии целевого использования, возможность начать бизнес или улучшить свою жизнь, получить образование (квалификацию), начать стабильно зарабатывать и изменить свой социальный статус.
Недостатки: жесткие условия целевого использования средств, строгая отчетность, необходимость соблюдать заранее оговоренные условий, риски потерять средства при нарушении этих условий.
Ответственность сторон и контроль выполнения
Социальный контракт предполагает соблюдение всех условий, в противном случае может быть аннулирован. Полученные ранее средства придется вернуть в полном объеме.
Алена Яковлева поясняет, если будет установлено, что гражданин умышленно совершил противоправные действия (например, фальсифицировал отчеты), его могут привлечь к уголовной ответственности по статье 159.2 УК РФ.
Функция контроля за выполнением всех условий соцконтракта возложена на представителей регионального органа социальной защиты. Контрольные мероприятия включают:
- Мониторинг отчетности — отчитываться о выполнении контракта нужно каждый месяц.
- Проверка документов — соцзащита проверяет все расходы.
- Посещение заявителя — сотрудники могут проверять условия жизни и то, насколько эффективно расходуются средства.
- Проверка имущества — оно должно соответствовать условиям соцконтракта.
- Тестирование — предпринимателям придется подтвердить свои компетенции.
Органы соцзащиты получают сведения в рамках межведомственного взаимодействия. Важно четко соблюдать все условия, в том числе по срокам сдачи отчетности.
Отказ в получении социального контракта
Отказать в поддержке могут по нескольким причинам. Главные из них:
- Высокий среднедушевой доход — если заработки гражданина (члена семьи) превышает ПМ в соответствующем регионе, ему откажут в заключении СК.
- Несоответствие условиям — если гражданин не соответствует критериям (гражданство, возраст, доход), отказ неминуем.
- Недостоверные данные о заявителе — важно предоставить сведения о доходах, имуществе, полный пакет документов.
- Неполучение сертификата после обучения — для ИП и ведения хозяйства этот пункт обязателен.
- Освоение бюджета — если лимит поддержки исчерпан, рассчитывать на дополнительные субсидии в рамках одного и того же СК не приходится.
- Наличие действующего контракта — правило распространяется на заявителей и членов их семей (действует правило: 1 СК на одну семью).
- Прекращение регистрации ИП — или снятие с учета как плательщика НПД влечет за собой отказ в оформлении повторного соцконтракта.
“Если вам отказали в заключении соцконтракта, изучите причины, попросите специалиста дать пояснения и устраните замечания. Затем подайте документы вновь”, — советует эксперт.
Мнение экспертов
Алёна Яковлева, основатель и управляющий партнер ГК “РосКо”:
"Социальный контракт помогает малоимущим гражданам получать доступ к финансовой поддержке, что является важной частью социальной политики нашего государства. Подобные меры поддержки направлены на борьбу с бедностью, повышение деловой активности, поддержку нуждающихся многодетных семей и других наиболее уязвимых слоев населения.
Это полезный инструмент, который действительно помогает улучшать финансовое положение россиян. Особенно для тех, кому нужна дополнительная поддержка для запуска и развития собственного дела в условиях нехватки денежного ресурса. Успешное выполнение условий контракта поможет улучшить качество жизни, повысить социальный статус и стать более финансово независимыми. Главное — пройти через все этапы формальной процедуры и быть готовым отчитаться о расходовании полученных средств".
Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:
"Институт социального контракта представляет собой прогрессивный механизм государственной поддержки населения, эффективно сочетающий принципы адресности и стимулирования самостоятельного преодоления гражданами трудных жизненных ситуаций. Особого внимания заслуживает закрепленный в нормативных актах дифференцированный подход к видам поддержки (предпринимательская деятельность, трудоустройство, обучение, ведение подсобного хозяйства), позволяющий максимально учесть индивидуальные потребности получателей.
Критическому анализу следует подвергнуть сохраняющуюся сложность процедуры оформления, в частности требования к бизнес-плану, которые могут стать препятствием для наименее защищенных категорий граждан. В этой связи представляется целесообразным расширение сети бесплатных консультационных центров по подготовке необходимых документов. Также требует совершенствования механизм досудебного обжалования отказов в заключении контрактов.
В целом система социальных при условии дальнейшего совершенствования административных процедур может стать еще более эффективным инструментом снижения уровня бедности и стимулирования экономической активности населения".
Надежда Капустина, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:
"Социальный контракт становится действенным инструментом не только социальной поддержки, но и стимулирования деловой активности населения. Практика показывает, что многие получатели успешно преодолевают финансовые трудности и создают устойчивые бизнес-модели. Государству выгодно инвестировать в активных граждан, готовых работать и создавать новые рабочие места и помогать людям найти себя, а не просто выплачивать пособия по бедности".