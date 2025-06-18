https://ria.ru/20250618/socialnyj-kontrakt-2023487261.html

Социальный контракт 2025: условия получения, сумма, как оформить

Социальный контракт 2025: что такое и как получить деньги на открытие бизнеса

Социальный контракт 2025: условия получения, сумма, как оформить

Социальный контракт — важный инструмент государственной поддержки граждан. Что это такое, кто может получить финансовую помощь на открытие собственного бизнеса... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:15:00+03:00

2025-06-18T14:15:00+03:00

2025-06-18T14:15:00+03:00

россия

надежда капустина

общество

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Социальный контракт — важный инструмент государственной поддержки граждан. Что это такое, кто может получить финансовую помощь на открытие собственного бизнеса или улучшение материального положения, условия и оформление соцконтракта, на какую сумму можно рассчитывать в 2025 году и на что разрешено потратить средства, причины отказа и ответственность за нецелевое использование денег — в материале РИА Новости.Социальный контрактСоциальный контракт в 2025 году — соглашение между соцзащитой и гражданами Российской Федерации с уровнем дохода менее установленного прожиточного минимума (ПМ). Программа господдержки направлена на улучшение условий жизни малоимущих граждан. Ее основные цели: поиск работы, повышение квалификации, открытие своего дела или подсобного хозяйства.Кто может получитьАлена Яковлева, основатель и управляющий партнер ГК “РосКо” объясняет, что соцконтракты доступны гражданам, если среднедушевые доходы их семей не превышают прожиточный минимум (ПМ) в соответствующем регионе: нуждающимся семьям, одиноким россиянам, безработным и всем тем, кто попал в сложную финансовую ситуацию.Мера поддержки доступна по всей России. Финансирование производится за счет средств региональных бюджетов: в разных местностях могут быть предусмотрены разные правила расходования средств.Статьей 8.1 ФЗ № 178 от 17 июля 1999 года определены условия получения данного вида помощи:По словам эксперта, среднедушевые доходы (СД) рассчитываются так:Виды социальных контрактовПредусмотрено четыре вида контрактов на срок от 90 дней до года:Кто может получить единоразовую выплатуЕдиноразовая выплата в рамках социального контракта в 2025 году может быть предоставлена малоимущим гражданам Российской Федерации, чей среднедушевой доход не превышает установленный в регионе прожиточный минимум. Право на получение такой выплаты имеют лица, заключившие социальный контракт на открытие или развитие собственного бизнеса, а также на ведение личного подсобного хозяйства, при условии, что планируемая деятельность станет основным источником дохода семьи."К числу потенциальных получателей единоразовой выплаты относятся совершеннолетние дееспособные граждане, включая индивидуальных предпринимателей, самозанятых лиц, а также безработных, состоящих на учете в центрах занятости. Особый приоритет при рассмотрении заявок предоставляется многодетным семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей", — уточняет Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.Эксперт поясняет, что для получения выплаты заявитель обязан предоставить в органы социальной защиты пакет документов, подтверждающих статус малоимущего, а в случае оформления контракта на бизнес или подсобное хозяйство — разработанный бизнес-план с обоснованием целевого использования средств. Максимальный размер единоразовой выплаты составляет 350 тысяч рублей для предпринимательской деятельности и 200 тысяч рублей для ведения личного подсобного хозяйства.Важно учитывать такой критерий, как нуждаемость. При его определении в расчет берутся доходы заявителя, супруга (супруги) и детей до 18 лет (23 лет при очном обучении в вузе). Условием получения выплаты является и отсутствие у заявителя и членов его семьи значительного имущества (например, нескольких объектов недвижимости или дорогостоящего транспорта), которое может свидетельствовать о достаточной материальной обеспеченности. Точные условия зависят от региона местонахождения заявителей.Как и на что можно использовать средства по соцконтрактуСредства, полученные по соцконтракту, можно использовать на улучшение материального положения. Речь идет о решении разных жизненных проблем, включая: покупку товаров первой необходимости, обустройство жилья, оплату обучения, покупку лекарств одежды, школьных принадлежностей, оплату ЖКУ и так далее."Если контракт заключен на запуск бизнеса, за счет полученного финансирования можно компенсировать затраты на аренду, закупку средств производства и рекламу. Деньги также возможно направить на обучение и развитие своего хозяйства. Важный нюанс: каждый потраченный рубль нужно подтверждать в Соцзащите (договорами, чеками, квитанциями). Нецелевое расходование средств недопустимо. Точные порядок и список товаров, которые можно купить, варьируются", — поясняет эксперт Алена Яковлева.Получить актуальную информацию можно в соцзащите вашего региона или сайте Федеральной службы занятости населения России.Как оформить социальный контрактОформление социального контракта начинается с подачи заявления и пакета документов.Куда обращатьсяЧтобы получить выплату, необходимо следовать инструкции:Необходимые документыЕсли цель обращение — открытие бизнеса, потребуется дополнительно предоставить бизнес-план с финансовыми расчетами. В документе указывают ключевую информацию о проекте, конкурентный анализ, описание продукта (услуги), который заявитель планирует продавать.Для будущих владельцев подсобных хозяйств требуется смета расходов. Им, как и ИП, необходимо пройти тестирование и приложить полученные результаты к пакету документации.СрокиСрок рассмотрения обращений — от 10 до 30 суток. Деньги перечислят на счет, который гражданин укажет в заявлении.Преимущества и недостатки соцконтрактаУ соцконтракта как у любой госпомощи есть особенности, плюсы и минусы.Преимущества: возможность получения материальной поддержки без необходимости возврата средств при условии целевого использования, возможность начать бизнес или улучшить свою жизнь, получить образование (квалификацию), начать стабильно зарабатывать и изменить свой социальный статус.Недостатки: жесткие условия целевого использования средств, строгая отчетность, необходимость соблюдать заранее оговоренные условий, риски потерять средства при нарушении этих условий.Ответственность сторон и контроль выполненияСоциальный контракт предполагает соблюдение всех условий, в противном случае может быть аннулирован. Полученные ранее средства придется вернуть в полном объеме.Алена Яковлева поясняет, если будет установлено, что гражданин умышленно совершил противоправные действия (например, фальсифицировал отчеты), его могут привлечь к уголовной ответственности по статье 159.2 УК РФ.Функция контроля за выполнением всех условий соцконтракта возложена на представителей регионального органа социальной защиты. Контрольные мероприятия включают:Органы соцзащиты получают сведения в рамках межведомственного взаимодействия. Важно четко соблюдать все условия, в том числе по срокам сдачи отчетности.Отказ в получении социального контрактаОтказать в поддержке могут по нескольким причинам. Главные из них:“Если вам отказали в заключении соцконтракта, изучите причины, попросите специалиста дать пояснения и устраните замечания. Затем подайте документы вновь”, — советует эксперт.Мнение экспертовАлёна Яковлева, основатель и управляющий партнер ГК “РосКо”:"Социальный контракт помогает малоимущим гражданам получать доступ к финансовой поддержке, что является важной частью социальной политики нашего государства. Подобные меры поддержки направлены на борьбу с бедностью, повышение деловой активности, поддержку нуждающихся многодетных семей и других наиболее уязвимых слоев населения.Это полезный инструмент, который действительно помогает улучшать финансовое положение россиян. Особенно для тех, кому нужна дополнительная поддержка для запуска и развития собственного дела в условиях нехватки денежного ресурса. Успешное выполнение условий контракта поможет улучшить качество жизни, повысить социальный статус и стать более финансово независимыми. Главное — пройти через все этапы формальной процедуры и быть готовым отчитаться о расходовании полученных средств".Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:"Институт социального контракта представляет собой прогрессивный механизм государственной поддержки населения, эффективно сочетающий принципы адресности и стимулирования самостоятельного преодоления гражданами трудных жизненных ситуаций. Особого внимания заслуживает закрепленный в нормативных актах дифференцированный подход к видам поддержки (предпринимательская деятельность, трудоустройство, обучение, ведение подсобного хозяйства), позволяющий максимально учесть индивидуальные потребности получателей.Критическому анализу следует подвергнуть сохраняющуюся сложность процедуры оформления, в частности требования к бизнес-плану, которые могут стать препятствием для наименее защищенных категорий граждан. В этой связи представляется целесообразным расширение сети бесплатных консультационных центров по подготовке необходимых документов. Также требует совершенствования механизм досудебного обжалования отказов в заключении контрактов.В целом система социальных при условии дальнейшего совершенствования административных процедур может стать еще более эффективным инструментом снижения уровня бедности и стимулирования экономической активности населения".Надежда Капустина, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:"Социальный контракт становится действенным инструментом не только социальной поддержки, но и стимулирования деловой активности населения. Практика показывает, что многие получатели успешно преодолевают финансовые трудности и создают устойчивые бизнес-модели. Государству выгодно инвестировать в активных граждан, готовых работать и создавать новые рабочие места и помогать людям найти себя, а не просто выплачивать пособия по бедности".

https://ria.ru/20250529/uchastnik--2019780582.html

https://ria.ru/20250416/sobyanin-2011636129.html

https://ria.ru/20250610/gosduma-2022120734.html

https://ria.ru/20250610/gosduma-2022008401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, надежда капустина, общество