СМИ: США не выполнят план по производству ста тысяч снарядов в месяц
Defense One: армия США не выполнит план по производству 100 тыс снарядов в месяц
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Армии США не удается достичь к октябрю плана по производству 100 тысяч снарядов в месяц, задержка составит несколько месяцев, сообщает портал Defense One.
Как сообщает издание, с начала украинского конфликта сухопутные силы США практически утроили производство снарядов, с 14,5 тысяч до 40 тысяч. В следующем году армия США планирует произвести более миллиона артиллерийских снарядов калибра 155-мм, дефицит которых наблюдается на складах на фоне украинского конфликта.
"Ряд инвестиций, которые мы внедрили, только сейчас начинают давать результат, немного позднее, чем мы надеялись, но это были серьезные ставки, и нам была поставлена задача действовать быстро", - сказал изданию генерал-майор Джон Рейм.
В феврале 2024 года армия США объявила о намерении довести производство артиллерийских снарядов до 60 тысяч к октябрю прошлого года, до 75 тысяч – к апрелю этого года и до 100 тысяч – к этому октябрю.
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