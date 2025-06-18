https://ria.ru/20250618/snaryad-2023670644.html

СМИ: США не выполнят план по производству ста тысяч снарядов в месяц

СМИ: США не выполнят план по производству ста тысяч снарядов в месяц - РИА Новости, 18.06.2025

СМИ: США не выполнят план по производству ста тысяч снарядов в месяц

Армии США не удается достичь к октябрю плана по производству 100 тысяч снарядов в месяц, задержка составит несколько месяцев, сообщает портал Defense One. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Армии США не удается достичь к октябрю плана по производству 100 тысяч снарядов в месяц, задержка составит несколько месяцев, сообщает портал Defense One. Как сообщает издание, с начала украинского конфликта сухопутные силы США практически утроили производство снарядов, с 14,5 тысяч до 40 тысяч. В следующем году армия США планирует произвести более миллиона артиллерийских снарядов калибра 155-мм, дефицит которых наблюдается на складах на фоне украинского конфликта. "Ряд инвестиций, которые мы внедрили, только сейчас начинают давать результат, немного позднее, чем мы надеялись, но это были серьезные ставки, и нам была поставлена задача действовать быстро", - сказал изданию генерал-майор Джон Рейм. В феврале 2024 года армия США объявила о намерении довести производство артиллерийских снарядов до 60 тысяч к октябрю прошлого года, до 75 тысяч – к апрелю этого года и до 100 тысяч – к этому октябрю.

https://ria.ru/20250617/luna-2023246825.html

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