https://ria.ru/20250618/shuvalov-2023610069.html
Шувалов: ВЭБ.РФ будет продвигать инклюзивные проекты в индустрии
Шувалов: ВЭБ.РФ будет продвигать инклюзивные проекты в индустрии - РИА Новости, 18.06.2025
Шувалов: ВЭБ.РФ будет продвигать инклюзивные проекты в индустрии
Группа ВЭБ.РФ имеет все возможности, чтобы продвигать инклюзивную индустрию, сообщил председатель корпорации развития Игорь Шувалов на пленарной сессии... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:44:00+03:00
2025-06-18T15:44:00+03:00
2025-06-18T15:57:00+03:00
россия
игорь шувалов
корпорация мсп
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Группа ВЭБ.РФ имеет все возможности, чтобы продвигать инклюзивную индустрию, сообщил председатель корпорации развития Игорь Шувалов на пленарной сессии "Реабилитационная отрасль должна быть креативной" в рамках ПМЭФ-2025. По его словам, вопросы обеспечения социальной помощи, реабилитации и инклюзивности сегодня занимают все более важное место в работе органов власти всех уровней, занимающихся социальными проблемами. "У нас есть все возможности для того, чтобы продвигать (инклюзивную) индустрию и отдельные ее элементы. Есть корпорация МСП, есть "Сколково". "Моторика", которая является резидентом "Сколково". И мы как поддерживали, так и будем поддерживать и продвигать все, что делает эта отличная команда. У нас есть грантовая поддержка, есть возможность получить льготный кредит в Корпорации МСП. У нас есть специальная программа в Российском экспортном центре для того, чтобы выйти на новые рынки. И у ВЭБа есть возможность для того, чтобы предоставить серьезный капитал для больших производств. Все это мы должны сделать", - сказал Шувалов. Он отметил, что корпорация инкорпорирует такие мероприятия в свою стратегию и оперативные планы. "О развитии общества судят в мире по тому, как оно относится к людям с какими-то ограничениями по здоровью. Поэтому конечно эту огромную работу необходимо продолжать", - добавил Шувалов. Он заключил, что особенно важно развивать это направление в рамках мер помощи ветеранов специальной военной операции, которым общество должнои обеспечить достойную жизнь. В качестве примера развития реабилитационной отрасли на сессии, в частности, рассказали о Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды "На Крыльях", торжественная церемония финала которого состоится в среду в Государственном Эрмитаже. Идейный вдохновитель конкурса - статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева. Идея, зародившаяся на Кузбассе как региональная инициатива, выросла в федеральный проект, объединяющий большое количество людей. ВЭБ.РФ выступает генеральным партнером Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На Крыльях". Финал конкурса состоится в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня.
https://ria.ru/20250616/moskva-2023148654.html
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россия, игорь шувалов, корпорация мсп, вэб.рф (вэб)
Россия, Игорь Шувалов, Корпорация МСП, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Шувалов: ВЭБ.РФ будет продвигать инклюзивные проекты в индустрии
Игорь Шувалов: ВЭБ.РФ будет продвигать инклюзивные проекты в индустрии
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Группа ВЭБ.РФ имеет все возможности, чтобы продвигать инклюзивную индустрию, сообщил председатель корпорации развития Игорь Шувалов на пленарной сессии "Реабилитационная отрасль должна быть креативной" в рамках ПМЭФ-2025.
По его словам, вопросы обеспечения социальной помощи, реабилитации и инклюзивности сегодня занимают все более важное место в работе органов власти всех уровней, занимающихся социальными проблемами.
"У нас есть все возможности для того, чтобы продвигать (инклюзивную) индустрию и отдельные ее элементы. Есть корпорация МСП, есть "Сколково". "Моторика", которая является резидентом "Сколково". И мы как поддерживали, так и будем поддерживать и продвигать все, что делает эта отличная команда. У нас есть грантовая поддержка, есть возможность получить льготный кредит в Корпорации МСП. У нас есть специальная программа в Российском экспортном центре для того, чтобы выйти на новые рынки. И у ВЭБа есть возможность для того, чтобы предоставить серьезный капитал для больших производств. Все это мы должны сделать", - сказал Шувалов.
Он отметил, что корпорация инкорпорирует такие мероприятия в свою стратегию и оперативные планы.
"О развитии общества судят в мире по тому, как оно относится к людям с какими-то ограничениями по здоровью. Поэтому конечно эту огромную работу необходимо продолжать", - добавил Шувалов.
Он заключил, что особенно важно развивать это направление в рамках мер помощи ветеранов специальной военной операции, которым общество должнои обеспечить достойную жизнь.
В качестве примера развития реабилитационной отрасли на сессии, в частности, рассказали о Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды "На Крыльях", торжественная церемония финала которого состоится в среду в Государственном Эрмитаже. Идейный вдохновитель конкурса - статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева. Идея, зародившаяся на Кузбассе как региональная инициатива, выросла в федеральный проект, объединяющий большое количество людей. ВЭБ.РФ выступает генеральным партнером Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На Крыльях". Финал конкурса состоится в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня.