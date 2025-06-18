https://ria.ru/20250618/shor-2023676209.html

Шор заявил о важности сотрудничества Молдавии с Россией и странами ЕАЭС

Шор заявил о важности сотрудничества Молдавии с Россией и странами ЕАЭС - РИА Новости, 18.06.2025

Шор заявил о важности сотрудничества Молдавии с Россией и странами ЕАЭС

Сотрудничество с Россией и со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поможет Молдавии ускорить выход из кризиса, заявил лидер оппозиционного... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:04:00+03:00

2025-06-18T19:04:00+03:00

2025-06-18T19:05:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудничество с Россией и со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поможет Молдавии ускорить выход из кризиса, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. Политик сообщил, что команда блока "Победа" вновь участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который, по его мнению, на сегодня является ключевой площадкой для решения вопросов экономики, внешней политики, безопасности. "В очередной раз убеждаюсь, что Молдова своей уникальностью и разнообразием интересна друзьям и партнерам из России и стран ЕАЭС. Именно в таком сотрудничестве мы видим наше будущее… ПМЭФ открывает новые возможности. Мы устанавливаем полезные связи и обсуждаем перспективные проекты. Уверен, это поможет ускорить выход из кризиса для всей Молдовы", - написал Шор в своем Telegram-канале.Политик отметил, что официальные власти Молдавии не понимают, что государство должно стать успешным бизнесменом, чтобы наполнять бюджет, а не клянчить подачки у ЕС Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, молдавия, москва, илан шор, майя санду, дмитрий песков, евразийский экономический союз, евросоюз