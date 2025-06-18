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Шор заявил о важности сотрудничества Молдавии с Россией и странами ЕАЭС - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:04 18.06.2025 (обновлено: 19:05 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/shor-2023676209.html
Шор заявил о важности сотрудничества Молдавии с Россией и странами ЕАЭС
Шор заявил о важности сотрудничества Молдавии с Россией и странами ЕАЭС - РИА Новости, 18.06.2025
Шор заявил о важности сотрудничества Молдавии с Россией и странами ЕАЭС
Сотрудничество с Россией и со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поможет Молдавии ускорить выход из кризиса, заявил лидер оппозиционного... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:04:00+03:00
2025-06-18T19:05:00+03:00
пмэф-2025
россия
молдавия
москва
илан шор
майя санду
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудничество с Россией и со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поможет Молдавии ускорить выход из кризиса, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. Политик сообщил, что команда блока "Победа" вновь участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который, по его мнению, на сегодня является ключевой площадкой для решения вопросов экономики, внешней политики, безопасности. &quot;В очередной раз убеждаюсь, что Молдова своей уникальностью и разнообразием интересна друзьям и партнерам из России и стран ЕАЭС. Именно в таком сотрудничестве мы видим наше будущее… ПМЭФ открывает новые возможности. Мы устанавливаем полезные связи и обсуждаем перспективные проекты. Уверен, это поможет ускорить выход из кризиса для всей Молдовы&quot;, - написал Шор в своем Telegram-канале.Политик отметил, что официальные власти Молдавии не понимают, что государство должно стать успешным бизнесменом, чтобы наполнять бюджет, а не клянчить подачки у ЕС Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, молдавия, москва, илан шор, майя санду, дмитрий песков, евразийский экономический союз, евросоюз
ПМЭФ-2025, Россия, Молдавия, Москва, Илан Шор, Майя Санду, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, Евросоюз
Шор заявил о важности сотрудничества Молдавии с Россией и странами ЕАЭС

Шор: сотрудничество с Россией и ЕАЭС поможет Молдавии ускорить выход из кризиса

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудничество с Россией и со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поможет Молдавии ускорить выход из кризиса, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
Политик сообщил, что команда блока "Победа" вновь участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который, по его мнению, на сегодня является ключевой площадкой для решения вопросов экономики, внешней политики, безопасности.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Петербургский международный экономический форум
Вчера, 00:15
«

"В очередной раз убеждаюсь, что Молдова своей уникальностью и разнообразием интересна друзьям и партнерам из России и стран ЕАЭС. Именно в таком сотрудничестве мы видим наше будущее… ПМЭФ открывает новые возможности. Мы устанавливаем полезные связи и обсуждаем перспективные проекты. Уверен, это поможет ускорить выход из кризиса для всей Молдовы", - написал Шор в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что официальные власти Молдавии не понимают, что государство должно стать успешным бизнесменом, чтобы наполнять бюджет, а не клянчить подачки у ЕС
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025: день первый
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на здании Гостиного двора на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 21
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

Работа форума, ПМЭФ-2025

Главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 21
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.

На фото: волонтер встречает участников ПМЭФ на Московском вокзале.

Волонтер Петербургского международного экономического форума встречает участников на Московском вокзале Санкт-Петербурга

Участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.

На фото: волонтер встречает участников ПМЭФ на Московском вокзале.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 21
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики почти из 50 стран мира.

Работа форума, ПМЭФ-2025

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики почти из 50 стран мира.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 21
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Деловая программа стартовала 18 июня. Она охватывает более 150 мероприятий.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Деловая программа стартовала 18 июня. Она охватывает более 150 мероприятий.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 21
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".

Работа форума, ПМЭФ-2025

В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 21
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На фото: миниатюра Исаакиевского собора.

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: миниатюра Исаакиевского собора.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

По словам организаторов, в фокусе ПМЭФ — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

Работа форума, ПМЭФ-2025

По словам организаторов, в фокусе ПМЭФ — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 21
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Среди центральных событий — деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Среди центральных событий — деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: представители стенда "Аэрофлота".

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: представители стенда "Аэрофлота".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Новгородская область планирует подписать на ПМЭФ более 30 соглашений на 24 миллиарда рублей.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Новгородская область планирует подписать на ПМЭФ более 30 соглашений на 24 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Уралхим" представил панно из живых цветов в форме ордена Победы на фоне флага СССР. В оформлении использованы преимущественно розы и гвоздики.

Работа форума, ПМЭФ-2025

"Уралхим" представил панно из живых цветов в форме ордена Победы на фоне флага СССР. В оформлении использованы преимущественно розы и гвоздики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 21
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящимися панелями, огромными экранами.

На фото: игра "Ну, инвестируй" на стенде Подмосковья.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящимися панелями, огромными экранами.

На фото: игра "Ну, инвестируй" на стенде Подмосковья.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
14 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: стенд Республики Башкортостан.

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: стенд Республики Башкортостан.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Альфа-банк устроил книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.

Стенд Альфа-банка на ПМЭФ-2025

Альфа-банк устроил книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: демонстрационные материалы и стикеры, посвященные форуму.

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: демонстрационные материалы и стикеры, посвященные форуму.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
17 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"АвтоВАЗ" показал гоночную модель Lada Iskra.

Работа форума, ПМЭФ-2025

"АвтоВАЗ" показал гоночную модель Lada Iskra.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

А Lada Aura предназначена для такси.

Работа форума, ПМЭФ-2025

А Lada Aura предназначена для такси.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Пообедать на ПМЭФ можно за 6,5 тысячи рублей в ресторане "Ланч" или за 12 тысяч рублей — в ресторане "Башкортостан".

Работа форума, ПМЭФ-2025

Пообедать на ПМЭФ можно за 6,5 тысячи рублей в ресторане "Ланч" или за 12 тысяч рублей — в ресторане "Башкортостан".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
20 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
21 из 21

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 21

Главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 21

Участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.

На фото: волонтер встречает участников ПМЭФ на Московском вокзале.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 21

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики почти из 50 стран мира.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 21

Деловая программа стартовала 18 июня. Она охватывает более 150 мероприятий.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 21

В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 21

На фото: миниатюра Исаакиевского собора.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 21

По словам организаторов, в фокусе ПМЭФ — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 21

Среди центральных событий — деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 21

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 21

На фото: представители стенда "Аэрофлота".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 21

Новгородская область планирует подписать на ПМЭФ более 30 соглашений на 24 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 21

"Уралхим" представил панно из живых цветов в форме ордена Победы на фоне флага СССР. В оформлении использованы преимущественно розы и гвоздики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 21

Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящимися панелями, огромными экранами.

На фото: игра "Ну, инвестируй" на стенде Подмосковья.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
14 из 21

На фото: стенд Республики Башкортостан.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 21

Альфа-банк устроил книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 21

На фото: демонстрационные материалы и стикеры, посвященные форуму.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
17 из 21

"АвтоВАЗ" показал гоночную модель Lada Iskra.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 21

А Lada Aura предназначена для такси.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 21

Пообедать на ПМЭФ можно за 6,5 тысячи рублей в ресторане "Ланч" или за 12 тысяч рублей — в ресторане "Башкортостан".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
20 из 21

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
21 из 21
 
ПМЭФ-2025РоссияМолдавияМоскваИлан ШорМайя СандуДмитрий ПесковЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
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