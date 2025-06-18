https://ria.ru/20250618/shkolnitsa-2023588839.html
Нижегородская полиция нашла школьницу, певшую на могиле бойца СВО
Нижегородская полиция нашла школьницу, певшую на могиле бойца СВО - РИА Новости, 18.06.2025
Нижегородская полиция нашла школьницу, певшую на могиле бойца СВО
Полиция разыскала школьницу, распевавшую песни Аллы Пугачевой у могилы участника специальной военной операции в Борском районе Нижегородской области, и провела... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:35:00+03:00
2025-06-18T14:35:00+03:00
2025-06-18T14:35:00+03:00
происшествия
борский район
нижегородская область
алла пугачева
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Полиция разыскала школьницу, распевавшую песни Аллы Пугачевой у могилы участника специальной военной операции в Борском районе Нижегородской области, и провела с ней воспитательную беседу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по региону. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, где девочка с хохотом распевает песню "Забери меня с собой" на кладбище возле могилы участника СВО. Видео вызвало возмущение общественности. "По факту появления информации в сети интернет о непристойном поведении несовершеннолетней на одном из кладбищ Борского района сотрудниками полиции проводится проверка. С 15-летней девочкой проведена профилактическая работа, с ее законными представителями работают сотрудники ПДН", - рассказали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250315/sk-2005249167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, борский район, нижегородская область, алла пугачева, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Борский район, Нижегородская область, Алла Пугачева, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Нижегородская полиция нашла школьницу, певшую на могиле бойца СВО
Нижегородская полиция провела беседу со школьницей за песни у могилы бойца СВО