https://ria.ru/20250618/shkolnitsa-2023588839.html

Нижегородская полиция нашла школьницу, певшую на могиле бойца СВО

Нижегородская полиция нашла школьницу, певшую на могиле бойца СВО - РИА Новости, 18.06.2025

Нижегородская полиция нашла школьницу, певшую на могиле бойца СВО

Полиция разыскала школьницу, распевавшую песни Аллы Пугачевой у могилы участника специальной военной операции в Борском районе Нижегородской области, и провела... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:35:00+03:00

2025-06-18T14:35:00+03:00

2025-06-18T14:35:00+03:00

происшествия

борский район

нижегородская область

алла пугачева

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Полиция разыскала школьницу, распевавшую песни Аллы Пугачевой у могилы участника специальной военной операции в Борском районе Нижегородской области, и провела с ней воспитательную беседу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по региону. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, где девочка с хохотом распевает песню "Забери меня с собой" на кладбище возле могилы участника СВО. Видео вызвало возмущение общественности. "По факту появления информации в сети интернет о непристойном поведении несовершеннолетней на одном из кладбищ Борского района сотрудниками полиции проводится проверка. С 15-летней девочкой проведена профилактическая работа, с ее законными представителями работают сотрудники ПДН", - рассказали в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250315/sk-2005249167.html

борский район

нижегородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, борский район, нижегородская область, алла пугачева, министерство внутренних дел рф (мвд россии)