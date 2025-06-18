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Нижегородская полиция нашла школьницу, певшую на могиле бойца СВО - РИА Новости, 18.06.2025
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14:35 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/shkolnitsa-2023588839.html
Нижегородская полиция нашла школьницу, певшую на могиле бойца СВО
Нижегородская полиция нашла школьницу, певшую на могиле бойца СВО - РИА Новости, 18.06.2025
Нижегородская полиция нашла школьницу, певшую на могиле бойца СВО
Полиция разыскала школьницу, распевавшую песни Аллы Пугачевой у могилы участника специальной военной операции в Борском районе Нижегородской области, и провела... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:35:00+03:00
2025-06-18T14:35:00+03:00
происшествия
борский район
нижегородская область
алла пугачева
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Полиция разыскала школьницу, распевавшую песни Аллы Пугачевой у могилы участника специальной военной операции в Борском районе Нижегородской области, и провела с ней воспитательную беседу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по региону. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, где девочка с хохотом распевает песню "Забери меня с собой" на кладбище возле могилы участника СВО. Видео вызвало возмущение общественности. "По факту появления информации в сети интернет о непристойном поведении несовершеннолетней на одном из кладбищ Борского района сотрудниками полиции проводится проверка. С 15-летней девочкой проведена профилактическая работа, с ее законными представителями работают сотрудники ПДН", - рассказали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250315/sk-2005249167.html
борский район
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происшествия, борский район, нижегородская область, алла пугачева, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Борский район, Нижегородская область, Алла Пугачева, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Нижегородская полиция нашла школьницу, певшую на могиле бойца СВО

Нижегородская полиция провела беседу со школьницей за песни у могилы бойца СВО

© РИА Новости / Алексей МальгавкоСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сотрудники правоохранительных органов . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Полиция разыскала школьницу, распевавшую песни Аллы Пугачевой у могилы участника специальной военной операции в Борском районе Нижегородской области, и провела с ней воспитательную беседу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, где девочка с хохотом распевает песню "Забери меня с собой" на кладбище возле могилы участника СВО. Видео вызвало возмущение общественности.
«
"По факту появления информации в сети интернет о непристойном поведении несовершеннолетней на одном из кладбищ Борского района сотрудниками полиции проводится проверка. С 15-летней девочкой проведена профилактическая работа, с ее законными представителями работают сотрудники ПДН", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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ПроисшествияБорский районНижегородская областьАлла ПугачеваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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