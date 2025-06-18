https://ria.ru/20250618/shkola-2023591211.html
Агроклассы появятся в сельских школах Красноярского края
Агроклассы появятся в сельских школах Красноярского края - РИА Новости, 18.06.2025
Агроклассы появятся в сельских школах Красноярского края
Шесть агротехнологических классов появятся на базе сельских школ в Красноярском крае, что позволит начать готовить специалистов для сельскохозяйственной отрасли РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:41:00+03:00
2025-06-18T14:41:00+03:00
2025-06-18T14:41:00+03:00
красноярский край
школы
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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Шесть агротехнологических классов появятся на базе сельских школ в Красноярском крае, что позволит начать готовить специалистов для сельскохозяйственной отрасли от школьного класса до вуза, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. "В этом году в крае планируют создать шесть агротехнологических классов. Работу выполнят в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Таким образом будет создана система подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли – от агроклассов до высших учебных заведений", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, краевой минсельхоз совместно с министерством образования региона определили перечень школ, где в этом году откроются агроклассы. Это Степновская средняя школа в Назаровском районе, Приморская средняя школа в Балахтинском районе и Дзержинская средняя школа №3 в Дзержинском районе. "Важно знакомить молодых людей с агросферой, современными технологиями сельского хозяйства еще со школы, причем с активным участием работодателей. Надеемся, что руководители организаций АПК края выступят инициаторами создания агроклассов на своих территориях либо активно поддержат те школы, которые решат организовать аграрный класс у себя. Эти усилия вернутся в виде высококвалифицированных и мотивированных специалистов", - сказала первый замглавы минсельхоза региона Лариса Белецкая. В рамках федерального проекта предполагается компенсировать расходы работодателей на создание агроклассов. Помещения для агроклассов предстоит подготовить под стандарты, установленные Минсельхозом России, оснастить их недостающим оборудованием. Ученики с 7-го по 11-й класс будут углубленно изучать профильные предметы – математику, физику, химию, биологию, знакомиться с передовыми технологиями в сельхозотрасли. В обучении ребят, кроме учителей школы, примут участие преподаватели аграрного университета и техникумов. Для создания агроклассов в крае уже подписаны соглашения о сотрудничестве между школами, Красноярским ГАУ, отраслевыми техникумами и работодателями.
https://ria.ru/20250618/natsproekt-2023579565.html
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красноярский край, школы
Агроклассы появятся в сельских школах Красноярского края
Шесть агротехнологических классов появятся на базе красноярских сельских школ
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Шесть агротехнологических классов появятся на базе сельских школ в Красноярском крае, что позволит начать готовить специалистов для сельскохозяйственной отрасли от школьного класса до вуза, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
"В этом году в крае планируют создать шесть агротехнологических классов. Работу выполнят в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Таким образом будет создана система подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли – от агроклассов до высших учебных заведений", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, краевой минсельхоз совместно с министерством образования региона определили перечень школ, где в этом году откроются агроклассы. Это Степновская средняя школа в Назаровском районе, Приморская средняя школа в Балахтинском районе и Дзержинская средняя школа №3 в Дзержинском районе.
"Важно знакомить молодых людей с агросферой, современными технологиями сельского хозяйства еще со школы, причем с активным участием работодателей. Надеемся, что руководители организаций АПК края выступят инициаторами создания агроклассов на своих территориях либо активно поддержат те школы, которые решат организовать аграрный класс у себя. Эти усилия вернутся в виде высококвалифицированных и мотивированных специалистов", - сказала первый замглавы минсельхоза региона Лариса Белецкая.
В рамках федерального проекта предполагается компенсировать расходы работодателей на создание агроклассов. Помещения для агроклассов предстоит подготовить под стандарты, установленные Минсельхозом России, оснастить их недостающим оборудованием.
Ученики с 7-го по 11-й класс будут углубленно изучать профильные предметы – математику, физику, химию, биологию, знакомиться с передовыми технологиями в сельхозотрасли. В обучении ребят, кроме учителей школы, примут участие преподаватели аграрного университета и техникумов. Для создания агроклассов в крае уже подписаны соглашения о сотрудничестве между школами, Красноярским ГАУ, отраслевыми техникумами и работодателями.