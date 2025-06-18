https://ria.ru/20250618/semya-2023600641.html
Новые практики для укрепления семьи внедряют в Красноярском крае
Новые практики для укрепления семьи внедряют в Красноярском крае - РИА Новости, 18.06.2025
Новые практики для укрепления семьи внедряют в Красноярском крае
Новые практики по предупреждению социального сиротства и укрепления семейных связей внедряются в Красноярском крае, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:16:00+03:00
2025-06-18T15:16:00+03:00
2025-06-18T15:16:00+03:00
красноярский край
семья
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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Новые практики по предупреждению социального сиротства и укрепления семейных связей внедряются в Красноярском крае, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона. "В Красноярском крае на базе Краевого центра семьи и детей создан клуб "Я – 7я". Основная цель его работы – укрепление внутрисемейных связей, всесторонняя помощь и недопущение повторных помещений детей в учреждение", - говорится в сообщении. Директор центра Людмила Вихрянова заявила о возможности проживания там детей, в отношении родителей которых решается вопрос об ограничении их прав на воспитание. В клубе созданы условия для общения родителей и детей, укрепления эмоциональных связей между членами семьи, формирования позитивных семейных ценностей и традиций. По данным пресс-службы, в крае, который является одной из 14 пилотных территорий по реализации федерального спецпроекта "Вызов", ведется большая работа по предотвращению ситуаций, когда возникает необходимость изъятия ребенка из родной семьи. Глава краевого минсоца Ирина Пастухова отметила, что благодаря работе Краевого центра семьи и детей 9 из 12 семей уже преодолели кризис в отношениях. Также она выразила слова поддержки детям и их родителям.
https://ria.ru/20250618/shkola-2023591211.html
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красноярский край, семья
Новые практики для укрепления семьи внедряют в Красноярском крае
Власти Красноярского края внедряют новые практики для укрепления семьи
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Новые практики по предупреждению социального сиротства и укрепления семейных связей внедряются в Красноярском крае, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона.
"В Красноярском крае на базе Краевого центра семьи и детей создан клуб "Я – 7я". Основная цель его работы – укрепление внутрисемейных связей, всесторонняя помощь и недопущение повторных помещений детей в учреждение", - говорится в сообщении.
Директор центра Людмила Вихрянова заявила о возможности проживания там детей, в отношении родителей которых решается вопрос об ограничении их прав на воспитание. В клубе созданы условия для общения родителей и детей, укрепления эмоциональных связей между членами семьи, формирования позитивных семейных ценностей и традиций.
По данным пресс-службы, в крае, который является одной из 14 пилотных территорий по реализации федерального спецпроекта "Вызов", ведется большая работа по предотвращению ситуаций, когда возникает необходимость изъятия ребенка из родной семьи.
Глава краевого минсоца Ирина Пастухова отметила, что благодаря работе Краевого центра семьи и детей 9 из 12 семей уже преодолели кризис в отношениях. Также она выразила слова поддержки детям и их родителям.