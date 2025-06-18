https://ria.ru/20250618/seliger-2023687587.html

Современный центр отдыха построят на Селигере в Новгородской области

Современный центр отдыха построят на Селигере в Новгородской области - РИА Новости, 18.06.2025

Современный центр отдыха построят на Селигере в Новгородской области

Современный туристско-рекреационный кластер с акцентом на экологии и спорте построят на озере Селигер в Демянском округе Новгородской области, сообщает... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:44:00+03:00

2025-06-18T19:44:00+03:00

2025-06-18T19:44:00+03:00

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Современный туристско-рекреационный кластер с акцентом на экологии и спорте построят на озере Селигер в Демянском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области. Уточняется, что соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта заключено на площадке Петербургского международного экономического форума между правительством Новгородской области и компанией "Смарт-глэмпинг Селигер". Свои подписи под документом поставили врио губернатора Александр Дронов и соучредитель и гендиректор компании Екатерина Иноземцева. "Он предусматривает создание на берегу озера Селигер в Демянском округе туристско-рекреационного кластера "Красота". Это будет современный центр отдыха и развлечений с высоким качеством дизайна и акцентом на экологичность и развитие спорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания-инвестор в 2023 году уже открыла на территории области дизайн-отель "Селигер клуб". "Растущий турпоток в Новгородскую область вдохновил инвестора на создание кластера "Красота" в Демянском округе. Я уверен, что этот проект привлечет еще больше туристов, будет отвечать запросам разных гостей и станет центром притяжения, способствуя развитию региона", – приводит пресс-служба слова Дронова. Уточняется, что общий объем инвестиций в проект составит около 686 миллионов рублей, что позволит создать не менее 120 новых рабочих мест в Демянском округе. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию кластера запланированы на 2029 год. "Туристско-рекреационный кластер "Красота" является частью проекта "Русские озера", цель которого – возрождение озерного края, развитие его как уникального экологического, исторического, туристического наследия северо-западной части нашей страны", – приводит пресс-служба слова Иноземцевой. Отмечается, что кластер "Красота" сможет одновременно принимать до 150 туристов и более 750 человек в объектах развлекательной инфраструктуры, спорта и общественного питания. В рамках проекта будет создан многофункциональный центр "Достоевский" для проведения культурных, корпоративных и образовательных мероприятий.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023682061.html

https://ria.ru/20250617/bas-2023371639.html

новгородская область

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новгородская область