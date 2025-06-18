https://ria.ru/20250618/schelkovo-2023632372.html

В Щелково загорелось здание автосервиса

В Щелково загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 18.06.2025

В Щелково загорелось здание автосервиса

Здание автосервиса загорелось на площади порядка 300 квадратных метров в подмосковном Щелкове, есть угроза перехода огня на соседние строения, рассказали РИА... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:01:00+03:00

2025-06-18T17:01:00+03:00

2025-06-18T17:02:00+03:00

происшествия

щелково

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Здание автосервиса загорелось на площади порядка 300 квадратных метров в подмосковном Щелкове, есть угроза перехода огня на соседние строения, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Сообщение о возгорании по адресу: улица Мелиораторов, дом 1 поступило в 15.10", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что площадь пожара в одноэтажном здании автосервиса составляет 300 квадратных метров. Существует угроза перехода огня на соседние строения. К тушению привлечены восемь единиц техники и 35 человек личного состава. Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20250302/mozhar-2002625117.html

щелково

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, щелково, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)