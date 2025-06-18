Роуссефф поблагодарила Путина за поддержку в переизбрании на должность
Глава Нового банка развития БРИКС Роуссефф поблагодарила Путина за поддержку
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф
Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку в переизбрании на должность руководителя финансовой организации, пообещала приложить максимум усилий, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности.
Роуссефф в марте была переизбрана на должность главы Нового банка развития БРИКС. В среду Путин поздравил Роуссефф с переизбранием на должность.
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"Во первых, я хотела бы поблагодарить Вас за приглашение. Я очень рада находиться здесь, в Санкт-Петербурге, на Международном экономическом форуме уже в третий раз... Я также хотела бы поблагодарить вас, что Российская Федерация предложила мою кандидатуру для переизбрания в качестве председателя МБР. Я со своей стороны сделаю все возможное, приложу максимум усилий, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности на этом посту", - сказала Роуссефф на встрече с Путиным.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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