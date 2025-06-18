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Роуссефф поблагодарила Путина за поддержку в переизбрании на должность - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:16 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/rousseff-2023693360.html
Роуссефф поблагодарила Путина за поддержку в переизбрании на должность
Роуссефф поблагодарила Путина за поддержку в переизбрании на должность - РИА Новости, 18.06.2025
Роуссефф поблагодарила Путина за поддержку в переизбрании на должность
Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку в переизбрании на должность руководителя... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:16:00+03:00
2025-06-18T20:16:00+03:00
пмэф-2025
россия
санкт-петербург
владимир путин
новый банк развития
брикс
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку в переизбрании на должность руководителя финансовой организации, пообещала приложить максимум усилий, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности. Роуссефф в марте была переизбрана на должность главы Нового банка развития БРИКС. В среду Путин поздравил Роуссефф с переизбранием на должность. "Во первых, я хотела бы поблагодарить Вас за приглашение. Я очень рада находиться здесь, в Санкт-Петербурге, на Международном экономическом форуме уже в третий раз... Я также хотела бы поблагодарить вас, что Российская Федерация предложила мою кандидатуру для переизбрания в качестве председателя МБР. Я со своей стороны сделаю все возможное, приложу максимум усилий, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности на этом посту", - сказала Роуссефф на встрече с Путиным. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20241022/briks-1979291539.html
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96
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Встреча Путина с Дилмой Роуссефф
Путин встретился с Дилмой Роуссефф, поздравил ее с переизбранием на должность главы Нового банка развития
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россия, санкт-петербург, владимир путин, новый банк развития, брикс
ПМЭФ-2025, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Новый банк развития, БРИКС
Роуссефф поблагодарила Путина за поддержку в переизбрании на должность

Глава Нового банка развития БРИКС Роуссефф поблагодарила Путина за поддержку

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф
Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку в переизбрании на должность руководителя финансовой организации, пообещала приложить максимум усилий, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности.
Роуссефф в марте была переизбрана на должность главы Нового банка развития БРИКС. В среду Путин поздравил Роуссефф с переизбранием на должность.
«
"Во первых, я хотела бы поблагодарить Вас за приглашение. Я очень рада находиться здесь, в Санкт-Петербурге, на Международном экономическом форуме уже в третий раз... Я также хотела бы поблагодарить вас, что Российская Федерация предложила мою кандидатуру для переизбрания в качестве председателя МБР. Я со своей стороны сделаю все возможное, приложу максимум усилий, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности на этом посту", - сказала Роуссефф на встрече с Путиным.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинНовый банк развитияБРИКС
 
 
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