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Роуссефф поблагодарила Путина за поддержку в переизбрании на должность

Роуссефф поблагодарила Путина за поддержку в переизбрании на должность - РИА Новости, 18.06.2025

Роуссефф поблагодарила Путина за поддержку в переизбрании на должность

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку в переизбрании на должность руководителя... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:16:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку в переизбрании на должность руководителя финансовой организации, пообещала приложить максимум усилий, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности. Роуссефф в марте была переизбрана на должность главы Нового банка развития БРИКС. В среду Путин поздравил Роуссефф с переизбранием на должность. "Во первых, я хотела бы поблагодарить Вас за приглашение. Я очень рада находиться здесь, в Санкт-Петербурге, на Международном экономическом форуме уже в третий раз... Я также хотела бы поблагодарить вас, что Российская Федерация предложила мою кандидатуру для переизбрания в качестве председателя МБР. Я со своей стороны сделаю все возможное, приложу максимум усилий, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности на этом посту", - сказала Роуссефф на встрече с Путиным. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Встреча Путина с Дилмой Роуссефф Путин встретился с Дилмой Роуссефф, поздравил ее с переизбранием на должность главы Нового банка развития 2025-06-18T20:16 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, владимир путин, новый банк развития, брикс