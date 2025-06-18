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Новак и генсек ОПЕК провели новую встречу энергодиалога России - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
21:32 18.06.2025 (обновлено: 21:38 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rossiya-2023707026.html
Новак и генсек ОПЕК провели новую встречу энергодиалога России
Новак и генсек ОПЕК провели новую встречу энергодиалога России - РИА Новости, 18.06.2025
Новак и генсек ОПЕК провели новую встречу энергодиалога России
Вице-премьер РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс провели десятую встречу энергодиалога "Россия - ОПЕК" на полях ПМЭФ, следующая... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:32:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс провели десятую встречу энергодиалога "Россия - ОПЕК" на полях ПМЭФ, следующая встреча состоится в 2026 году в Вене, сообщила организация."На полях Петербургского международного экономического форума, который проходит 18-21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге, сегодня, 18 июня 2025 года, Организация стран - экспортеров нефти... и Российская Федерация провели десятую встречу высокого уровня Энергетического диалога "ОПЕК-Россия", - говорится в сообщении.Отмечается, что обсуждения касались событий на мировых рынках нефти и энергоносителей, а также различных вопросов, связанных с нефтяной и энергетической промышленностью, таких как энергетическая безопасность, риск недоинвестирования и важность стабильности рынка в обеспечении глобального экономического роста. На встрече также говорили про краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы энергетических рынков."Было решено, что следующая встреча высокого уровня Энергетического диалога ОПЕК-Россия состоится в течение 2026 года в Вене, Австрия", - добавляется в сообщении.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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опек, россия, вена, александр новак, санкт-петербург, цены на нефть, в мире
ОПЕК, ПМЭФ-2025, Россия, Вена, Александр Новак, Санкт-Петербург, Цены на нефть, В мире
Новак и генсек ОПЕК провели новую встречу энергодиалога России

Новак и генсек ОПЕК провели десятую встречу энергодиалога России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Александр Новак . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс провели десятую встречу энергодиалога "Россия - ОПЕК" на полях ПМЭФ, следующая встреча состоится в 2026 году в Вене, сообщила организация.
"На полях Петербургского международного экономического форума, который проходит 18-21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге, сегодня, 18 июня 2025 года, Организация стран - экспортеров нефти... и Российская Федерация провели десятую встречу высокого уровня Энергетического диалога "ОПЕК-Россия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обсуждения касались событий на мировых рынках нефти и энергоносителей, а также различных вопросов, связанных с нефтяной и энергетической промышленностью, таких как энергетическая безопасность, риск недоинвестирования и важность стабильности рынка в обеспечении глобального экономического роста. На встрече также говорили про краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы энергетических рынков.
"Было решено, что следующая встреча высокого уровня Энергетического диалога ОПЕК-Россия состоится в течение 2026 года в Вене, Австрия", - добавляется в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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ПМЭФ-2025ОПЕКРоссияВенаАлександр НовакСанкт-ПетербургЦены на нефтьВ мире
 
 
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