https://ria.ru/20250618/rossiya-2023658819.html

Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявил Песков

Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявил Песков - РИА Новости, 18.06.2025

Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявил Песков

Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась даже извлекать из них выгоду в плане развития ненефтяного сектора, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:08:00+03:00

2025-06-18T18:08:00+03:00

2025-06-18T18:19:00+03:00

дмитрий песков

россия

канада

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась даже извлекать из них выгоду в плане развития ненефтяного сектора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, может быть, для каких-то персоналий это доставляет какой-то дискомфорт. Но вместе с тем, что касается страны в целом, страна хорошо адаптировалась к санкционным условиям, научилась даже извлекать выгоду в плане развития ненефтяного сектора, в плане развития экономики в самых различных отраслях", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Канада ранее ввела новые санкции в отношении более чем 70 россиян.

https://ria.ru/20250618/ssha-2023635534.html

россия

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2025

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дмитрий песков, россия, канада