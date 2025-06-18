Рейтинг@Mail.ru
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявил Песков - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 18.06.2025 (обновлено: 18:19 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rossiya-2023658819.html
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявил Песков
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявил Песков - РИА Новости, 18.06.2025
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявил Песков
Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась даже извлекать из них выгоду в плане развития ненефтяного сектора, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:08:00+03:00
2025-06-18T18:19:00+03:00
дмитрий песков
россия
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась даже извлекать из них выгоду в плане развития ненефтяного сектора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, может быть, для каких-то персоналий это доставляет какой-то дискомфорт. Но вместе с тем, что касается страны в целом, страна хорошо адаптировалась к санкционным условиям, научилась даже извлекать выгоду в плане развития ненефтяного сектора, в плане развития экономики в самых различных отраслях", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Канада ранее ввела новые санкции в отношении более чем 70 россиян.
https://ria.ru/20250618/ssha-2023635534.html
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, канада
Дмитрий Песков, Россия, Канада
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявил Песков

Песков: Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась извлекать выгоду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась даже извлекать из них выгоду в плане развития ненефтяного сектора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, может быть, для каких-то персоналий это доставляет какой-то дискомфорт. Но вместе с тем, что касается страны в целом, страна хорошо адаптировалась к санкционным условиям, научилась даже извлекать выгоду в плане развития ненефтяного сектора, в плане развития экономики в самых различных отраслях", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Канада ранее ввела новые санкции в отношении более чем 70 россиян.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Глава РФПИ назвал переломным моментом признание Трампом вреда от санкций
Вчера, 17:14
 
Дмитрий ПесковРоссияКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала