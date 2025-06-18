https://ria.ru/20250618/rossiya-2023658819.html
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявил Песков
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявил Песков - РИА Новости, 18.06.2025
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявил Песков
Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась даже извлекать из них выгоду в плане развития ненефтяного сектора, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:08:00+03:00
2025-06-18T18:08:00+03:00
2025-06-18T18:19:00+03:00
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась даже извлекать из них выгоду в плане развития ненефтяного сектора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, может быть, для каких-то персоналий это доставляет какой-то дискомфорт. Но вместе с тем, что касается страны в целом, страна хорошо адаптировалась к санкционным условиям, научилась даже извлекать выгоду в плане развития ненефтяного сектора, в плане развития экономики в самых различных отраслях", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Канада ранее ввела новые санкции в отношении более чем 70 россиян.
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дмитрий песков, россия, канада
Дмитрий Песков, Россия, Канада
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявил Песков
Песков: Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась извлекать выгоду