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Объем торговли России и Таиланда достиг почти двух миллиардов долларов

Объем торговли России и Таиланда достиг почти двух миллиардов долларов - РИА Новости, 18.06.2025

Объем торговли России и Таиланда достиг почти двух миллиардов долларов

Объем взаимной торговли России и Таиланда по итогам 2024 года достиг 1,8 миллиарда долларов, и есть потенциал к росту, заявил представитель... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:40:00+03:00

2025-06-18T16:40:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Объем взаимной торговли России и Таиланда по итогам 2024 года достиг 1,8 миллиарда долларов, и есть потенциал к росту, заявил представитель Российско-Таиландского делового совета Станислав Сагитов, выступая на ПМЭФ. "Наш объем взаимной торговли составляет 1,8 миллиарда долларов. Это ничего вообще по факту", - заявил Сагитов. Он пояснил, что есть примеры других стран Юго-Восточной Азии, объем торговли с которыми гораздо выше. "На самом деле мы видим очень существенный потенциал к росту", - добавил Сагитов, говоря об объеме торговли двух стран. Его дополнил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он отметил, что товарооборот двух стран не достаточно масштабный и надо ставить более амбициозные цели. При этом Россия "как один из ведущих мировых экспортеров энергоресурсов" готова поставлять сжиженный газ, природный газ. "Я знаю, что соответствующие диалоги ведутся", - добавил он. Кроме того председатель федерации промышленности Таиланда и Таиландско-Российского делового совета Криенгкрай Тхиеннукул отметил, что надеется, что торговля Таиланда и России "очень скоро" достигнет цели в 10 миллиардов долларов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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цены на нефть, россия, таиланд, юго-восточная азия, алексей чекунков, в мире