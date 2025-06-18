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Гендиректор ИРИ рассказал об импортозамещении зарубежного контента - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:06 18.06.2025 (обновлено: 16:07 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rossiya-2023618316.html
Гендиректор ИРИ рассказал об импортозамещении зарубежного контента
Гендиректор ИРИ рассказал об импортозамещении зарубежного контента - РИА Новости, 18.06.2025
Гендиректор ИРИ рассказал об импортозамещении зарубежного контента
Отечественный контент с точки зрения импортозамещения за последние пять лет превысил зарубежный более чем на 80%, сообщил генеральный директор Института... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:06:00+03:00
2025-06-18T16:07:00+03:00
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технологии
алексей гореславский
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Отечественный контент с точки зрения импортозамещения за последние пять лет превысил зарубежный более чем на 80%, сообщил генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский. "Мы с радостью констатируем тот факт, что в зоне, с которой мы работаем, а напомню, это онлайн-сериалы, социальные сети, продукты игровые и электронные СМИ. Здесь с точки зрения импортозамещения за последние пять лет произошел, скажем так, окончательный, не знаю насчет бесповоротный, но довольно серьезный перелом, и отечественный контент на 80-90% доминирует", - сказал Гореславский в ходе ПМЭФ на сессии "Все течет, все меняется: новые тренды потребления". Он уточнил, что единственной сферой, где подобных изменений пока нет - индустрия видеоигр. "В этой сфере такого революционного изменения не произошло, но, надеюсь, оно в течение трех-пяти лет случится. Связано это со спецификой рынка", - добавил Гореславский. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/igra-2023596672.html
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технологии, алексей гореславский, экономика
ПМЭФ-2025, Технологии, Алексей Гореславский, Экономика
Гендиректор ИРИ рассказал об импортозамещении зарубежного контента

Гендиректор ИРИ Гореславский: российский контент превысил зарубежный на 80%

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Отечественный контент с точки зрения импортозамещения за последние пять лет превысил зарубежный более чем на 80%, сообщил генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский.
"Мы с радостью констатируем тот факт, что в зоне, с которой мы работаем, а напомню, это онлайн-сериалы, социальные сети, продукты игровые и электронные СМИ. Здесь с точки зрения импортозамещения за последние пять лет произошел, скажем так, окончательный, не знаю насчет бесповоротный, но довольно серьезный перелом, и отечественный контент на 80-90% доминирует", - сказал Гореславский в ходе ПМЭФ на сессии "Все течет, все меняется: новые тренды потребления".
Он уточнил, что единственной сферой, где подобных изменений пока нет - индустрия видеоигр.
"В этой сфере такого революционного изменения не произошло, но, надеюсь, оно в течение трех-пяти лет случится. Связано это со спецификой рынка", - добавил Гореславский.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ИРИ выделит на поддержку видеоигр больше трех миллиардов рублей
Вчера, 15:01
 
ПМЭФ-2025ТехнологииАлексей ГореславскийЭкономика
 
 
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