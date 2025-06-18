https://ria.ru/20250618/rossiya-2023608375.html
СФ одобрил закон об упрощении вывоза товаров из ОЭЗ Калининградской области
СФ одобрил закон об упрощении вывоза товаров из ОЭЗ Калининградской области - РИА Новости, 18.06.2025
СФ одобрил закон об упрощении вывоза товаров из ОЭЗ Калининградской области
Сенаторы одобрили закон об упрощении вывоза товаров, произведенных в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, в другие регионы России. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:39:00+03:00
2025-06-18T15:39:00+03:00
2025-06-18T15:39:00+03:00
экономика
здоровье - общество
россия
калининградская область
александр шендерюк-жидков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об упрощении вывоза товаров, произведенных в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, в другие регионы России. Документ предусматривает переход к выборочному досмотру таможенными органами товаров, которые произведены в калининградской ОЭЗ и вывозятся из нее в другие регионы РФ. Это позволит исключить безальтернативную обязанность таможенных органов во всех случаях проверять соответствие фактически вывозимых товаров на остальную часть РФ по воздуху или по морю сведениям, содержащимся в сопроводительных документах. При этом снизится административная нагрузка на калининградских производителей, связанная с проведением таких проверок. Сейчас товары, производимые в Калининградской области и вывозимые на "основную территорию" РФ, подвергаются сплошному таможенному досмотру, пояснял ранее один из авторов документа, сенатор Александр Шендерюк-Жидков, представляющий этот регион в Совфеде. Фактически таможенные органы в этом случае вынуждены досматривать каждый груз. При этом, по его словам, при ввозе импортной продукции в Россию лишь порядка 1% грузов подвергается сплошному таможенному досмотру. Новый закон позволит проводить досмотр калининградских товаров только в случае, если товар попадет в категорию рискового в рамках системы управления рисков российской таможни, пояснял Шендерюк-Жидков. Изменения начнут действовать через 30 дней после официального опубликования закона. При этом сам закон, который содержит и другие положения, вступит в силу сразу после публикации. Кроме того, поправками продлевается до 1 июля 2028 года эксперимент по упрощенному оформлению товаров для личного пользования, пересылаемых экспресс-доставкой из Калининградской области на остальную часть России. По действующему законодательству, эксперимент проводится на территории Калининградской области с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года. Предварительные результаты показывают, что популярность эксперимента растет, отмечал ранее Минфин РФ. В связи с этим правительство Калининградской области обратилось в министерство с инициативой о продлении эксперимента. -0-
https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008839326.html
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экономика, здоровье - общество, россия, калининградская область, александр шендерюк-жидков
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Калининградская область, Александр Шендерюк-Жидков
СФ одобрил закон об упрощении вывоза товаров из ОЭЗ Калининградской области
Сенаторы одобрили закон о вывозе товаров из ОЭЗ Калининградской области
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об упрощении вывоза товаров, произведенных в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, в другие регионы России.
Документ предусматривает переход к выборочному досмотру таможенными органами товаров, которые произведены в калининградской ОЭЗ и вывозятся из нее в другие регионы РФ
. Это позволит исключить безальтернативную обязанность таможенных органов во всех случаях проверять соответствие фактически вывозимых товаров на остальную часть РФ по воздуху или по морю сведениям, содержащимся в сопроводительных документах.
При этом снизится административная нагрузка на калининградских производителей, связанная с проведением таких проверок.
Сейчас товары, производимые в Калининградской области
и вывозимые на "основную территорию" РФ, подвергаются сплошному таможенному досмотру, пояснял ранее один из авторов документа, сенатор Александр Шендерюк-Жидков
, представляющий этот регион в Совфеде. Фактически таможенные органы в этом случае вынуждены досматривать каждый груз. При этом, по его словам, при ввозе импортной продукции в Россию лишь порядка 1% грузов подвергается сплошному таможенному досмотру.
Новый закон позволит проводить досмотр калининградских товаров только в случае, если товар попадет в категорию рискового в рамках системы управления рисков российской таможни, пояснял Шендерюк-Жидков.
Изменения начнут действовать через 30 дней после официального опубликования закона. При этом сам закон, который содержит и другие положения, вступит в силу сразу после публикации.
Кроме того, поправками продлевается до 1 июля 2028 года эксперимент по упрощенному оформлению товаров для личного пользования, пересылаемых экспресс-доставкой из Калининградской области на остальную часть России.
По действующему законодательству, эксперимент проводится на территории Калининградской области с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года. Предварительные результаты показывают, что популярность эксперимента растет, отмечал ранее Минфин РФ. В связи с этим правительство Калининградской области обратилось в министерство с инициативой о продлении эксперимента. -0-