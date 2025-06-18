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"Без России не суждено": в Турции указали Западу на ключевую ошибку - РИА Новости, 18.06.2025
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15:26 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/rossiya-2023605194.html
"Без России не суждено": в Турции указали Западу на ключевую ошибку
"Без России не суждено": в Турции указали Западу на ключевую ошибку - РИА Новости, 18.06.2025
"Без России не суждено": в Турции указали Западу на ключевую ошибку
Планы Запада по изоляции России и установлению мирового порядка без ее участия провалятся, пишет dikGAZETE. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:26:00+03:00
2025-06-18T15:26:00+03:00
россия
турция
москва
владимир путин
в мире
запад
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Планы Запада по изоляции России и установлению мирового порядка без ее участия провалятся, пишет dikGAZETE."В каждой оторванной от России стране поднимает голову нестабильность. Государства разрушаются, их суверенитет отрицается. &lt;…&gt; Мечтам о создании нового мирового порядка без России не суждено осуществиться", — говорится в материале.В публикации отмечается, что Москва не действует по принципу "друг моего врага — мой враг" и контактирует с новыми прозападными правительствами, поскольку очень ясно видит ситуацию в мире.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россию нельзя жестко изолировать в современном мире.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250618/kallas-2023586601.html
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россия, турция, москва, владимир путин, в мире, запад
Россия, Турция, Москва, Владимир Путин, В мире, Запад
"Без России не суждено": в Турции указали Западу на ключевую ошибку

DikGAZETE: Запад не сможет установить новый мировой порядок без участия России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Планы Запада по изоляции России и установлению мирового порядка без ее участия провалятся, пишет dikGAZETE.
"В каждой оторванной от России стране поднимает голову нестабильность. Государства разрушаются, их суверенитет отрицается. <…> Мечтам о создании нового мирового порядка без России не суждено осуществиться", — говорится в материале.
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В публикации отмечается, что Москва не действует по принципу "друг моего врага — мой враг" и контактирует с новыми прозападными правительствами, поскольку очень ясно видит ситуацию в мире.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россию нельзя жестко изолировать в современном мире.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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