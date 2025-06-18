https://ria.ru/20250618/rossiya-2023599373.html

Гендиректор ВЦИОМ рассказал о росте социального оптимизма в России

Гендиректор ВЦИОМ рассказал о росте социального оптимизма в России - РИА Новости, 18.06.2025

Гендиректор ВЦИОМ рассказал о росте социального оптимизма в России

Уровень социального оптимизма вырос в России, так как РФ смогла противостоять сценарию "отмены" и идти вперед в сложнейших условиях, заявил генеральный директор РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:10:00+03:00

2025-06-18T15:10:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Уровень социального оптимизма вырос в России, так как РФ смогла противостоять сценарию "отмены" и идти вперед в сложнейших условиях, заявил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. "Этого страха стало сильно меньше. Ну, может быть, это произошло в связи с тем, что настоящее стало таким непростым, революционным, насыщенным такими совершенно, казалось бы, невозможными вещами. Но в любом случае это произошло. Сегодня, повторюсь, страха перед будущим сильно меньше, чем раньше. Ну и, конечно, это связано с тем, что мы выстояли. Тем, что мы дезавуировали сценарий "отмены" России. Тем, что мы доказали свою способность не просто выживать, а идти вперед в тех сложнейших условиях, в которых мы оказались. И это резко повысило уровень социального оптимизма и уровень готовности говорить о будущем и строить планы", - сказал Федоров в ходе ПМЭФ на сессии "Все течет, все меняется: новые тренды потребления". Гендиректор ВЦИОМ отметил, что радикальные перемены стали происходить в течение 1,5 лет, а динамика остается очень высокой. "Понятно, что в 2022 году говорить о будущем было существенно сложнее, чем сейчас. Люди пребывали в состоянии шока. Пытались понять, а вообще будет ли какое-то настоящее. Ну а сегодня все иначе. Адаптация произошла. Возникла новая норма... И она позволяет людям жить, ставить цели, достигать их, решать проблемы и даже мечтать. И вот здесь снова появилось будущее", - отметил Федоров. Как подчеркнул гендиректор ВЦИОМ, население РФ за последние годы научилось и продолжает учиться финансовой грамотности и кибербезопасности, а теперь ему предстоит научиться умению мечтать и думать о будущем.

https://ria.ru/20250530/putin-2019924826.html

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