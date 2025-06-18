https://ria.ru/20250618/rossiya-2023588475.html

Депутат оценил шанс России построить свои правила потребления

Депутат оценил шанс России построить свои правила потребления - РИА Новости, 18.06.2025

Депутат оценил шанс России построить свои правила потребления

Россия получила уникальный исторический шанс построить свои правила потребления, заявил первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:35:00+03:00

2025-06-18T14:35:00+03:00

2025-06-18T14:40:00+03:00

экономика

россия

антон горелкин

госдума рф

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Россия получила уникальный исторический шанс построить свои правила потребления, заявил первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. "Можно ли сказать, что теперь массовое потребление стало частью культурного кода человечества? Наверное, да. Плохо ли это? Наверное, да, если правила потребления навязываются извне. Наша страна получила уникальный исторический шанс построить свои правила потребления", - сказал он в ходе сессии "Все течет, все меняется: новые тренды потребления" в рамках ПМЭФ. Депутат отметил, что попытка недружественных стран каким-то образом изолировать Россию привела к неожиданным для них результатам - российские продукты и сервисы успешно заменяют иностранные. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/reshetnikov-2023587258.html

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экономика, россия, антон горелкин, госдума рф