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Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника" - РИА Новости, 18.06.2025
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04:04 18.06.2025 (обновлено: 05:52 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rossiya-2023455383.html
Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"
Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника" - РИА Новости, 18.06.2025
Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"
Россия вошла в тройку стран среди крупнейших экономик мира с самой доступной стоимостью минимального набора для пикника на природе, уступив по этому показателю... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T04:04:00+03:00
2025-06-18T05:52:00+03:00
россия
индонезия
китай
большая двадцатка
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия вошла в тройку стран среди крупнейших экономик мира с самой доступной стоимостью минимального набора для пикника на природе, уступив по этому показателю лишь Индонезии и Китаю, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные по стоимости товаров в этих странах. Стоимость набора рассчитана исходя из включения в него следующих товаров: хлеб (500 грамм), сыр и ветчина (оба — 200 грамм), яблоки (500 грамм), вода (3 литра), плед (1 штука, размером 150 на 200 сантиметров). В среднем в странах "Большой двадцатки" такой набор товаров обойдется в 19,8 доллара. Доступнее всего с точки зрения цены будет провести досуг, поедая сендвичи на природе, в Индонезии (9,1 доллара) и Китае (12 долларов). Россия замыкает тройку лидеров с показателем в 14,8 доллара. Кроме указанных, еще в пяти государствах — представителях сильнейших экономик мира "пикничный набор" обойдется дешевле среднего. Это ЮАР (15,3 доллара), Индия (16 долларов), Бразилия (17,7 доллара), Мексика (18,8 доллара) и Турция (19 долларов). В оставшихся участниках G20 стоимость такого набора уже чуть дороже. Например, во Франции придется раскошелиться на 20,6 доллара, в Аргентине — на 20,9, в Саудовской Аравии — на 21,3, в Италии — на 22,2, в Японии — на 22,7, в Австралии — на 23,2 доллара, в Германии — примерно на столько же (23,3 доллара). В тройку "антилидеров" с самыми дорогими пикничными наборами вошли США (25,4 доллара), Южная Корея (26,5 доллара) и Канада (27,3 доллара).Сегодня, 18 июня, отмечается Международный день пикника. В этот день принято проводить время на природе, наслаждаясь едой и компанией на свежем воздухе.
https://ria.ru/20250501/indeks-2014539483.html
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индонезия
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россия, индонезия, китай, большая двадцатка
Россия, Индонезия, Китай, Большая двадцатка
Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"

Россия стала третьей страной в мире в "индексе пикника"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтдыхающие жарят шашлык в Измайловском парке в Москве
Отдыхающие жарят шашлык в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Отдыхающие жарят шашлык в Измайловском парке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия вошла в тройку стран среди крупнейших экономик мира с самой доступной стоимостью минимального набора для пикника на природе, уступив по этому показателю лишь Индонезии и Китаю, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные по стоимости товаров в этих странах.
Стоимость набора рассчитана исходя из включения в него следующих товаров: хлеб (500 грамм), сыр и ветчина (оба — 200 грамм), яблоки (500 грамм), вода (3 литра), плед (1 штука, размером 150 на 200 сантиметров).
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В среднем в странах "Большой двадцатки" такой набор товаров обойдется в 19,8 доллара. Доступнее всего с точки зрения цены будет провести досуг, поедая сендвичи на природе, в Индонезии (9,1 доллара) и Китае (12 долларов). Россия замыкает тройку лидеров с показателем в 14,8 доллара.
Кроме указанных, еще в пяти государствах — представителях сильнейших экономик мира "пикничный набор" обойдется дешевле среднего. Это ЮАР (15,3 доллара), Индия (16 долларов), Бразилия (17,7 доллара), Мексика (18,8 доллара) и Турция (19 долларов).
В оставшихся участниках G20 стоимость такого набора уже чуть дороже. Например, во Франции придется раскошелиться на 20,6 доллара, в Аргентине — на 20,9, в Саудовской Аравии — на 21,3, в Италии — на 22,2, в Японии — на 22,7, в Австралии — на 23,2 доллара, в Германии — примерно на столько же (23,3 доллара).
В тройку "антилидеров" с самыми дорогими пикничными наборами вошли США (25,4 доллара), Южная Корея (26,5 доллара) и Канада (27,3 доллара).
Сегодня, 18 июня, отмечается Международный день пикника. В этот день принято проводить время на природе, наслаждаясь едой и компанией на свежем воздухе.
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