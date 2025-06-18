https://ria.ru/20250618/rossiya-2023455383.html

Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"

Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника" - РИА Новости, 18.06.2025

Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"

Россия вошла в тройку стран среди крупнейших экономик мира с самой доступной стоимостью минимального набора для пикника на природе, уступив по этому показателю... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T04:04:00+03:00

2025-06-18T04:04:00+03:00

2025-06-18T05:52:00+03:00

россия

индонезия

китай

большая двадцатка

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия вошла в тройку стран среди крупнейших экономик мира с самой доступной стоимостью минимального набора для пикника на природе, уступив по этому показателю лишь Индонезии и Китаю, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные по стоимости товаров в этих странах. Стоимость набора рассчитана исходя из включения в него следующих товаров: хлеб (500 грамм), сыр и ветчина (оба — 200 грамм), яблоки (500 грамм), вода (3 литра), плед (1 штука, размером 150 на 200 сантиметров). В среднем в странах "Большой двадцатки" такой набор товаров обойдется в 19,8 доллара. Доступнее всего с точки зрения цены будет провести досуг, поедая сендвичи на природе, в Индонезии (9,1 доллара) и Китае (12 долларов). Россия замыкает тройку лидеров с показателем в 14,8 доллара. Кроме указанных, еще в пяти государствах — представителях сильнейших экономик мира "пикничный набор" обойдется дешевле среднего. Это ЮАР (15,3 доллара), Индия (16 долларов), Бразилия (17,7 доллара), Мексика (18,8 доллара) и Турция (19 долларов). В оставшихся участниках G20 стоимость такого набора уже чуть дороже. Например, во Франции придется раскошелиться на 20,6 доллара, в Аргентине — на 20,9, в Саудовской Аравии — на 21,3, в Италии — на 22,2, в Японии — на 22,7, в Австралии — на 23,2 доллара, в Германии — примерно на столько же (23,3 доллара). В тройку "антилидеров" с самыми дорогими пикничными наборами вошли США (25,4 доллара), Южная Корея (26,5 доллара) и Канада (27,3 доллара).Сегодня, 18 июня, отмечается Международный день пикника. В этот день принято проводить время на природе, наслаждаясь едой и компанией на свежем воздухе.

https://ria.ru/20250501/indeks-2014539483.html

https://ria.ru/20240310/bliny-1932117175.html

россия

индонезия

китай

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россия, индонезия, китай, большая двадцатка