https://ria.ru/20250618/rossija-2023596223.html

Россия и Молдавия заинтересованы в сотрудничестве, заявил Решетников

Россия и Молдавия заинтересованы в сотрудничестве, заявил Решетников - РИА Новости, 18.06.2025

Россия и Молдавия заинтересованы в сотрудничестве, заявил Решетников

Сотрудничество России и Молдавии в интересах обеих стран, уверен министр экономического развития России Максим Решетников. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:59:00+03:00

2025-06-18T14:59:00+03:00

2025-06-18T15:49:00+03:00

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С-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Молдавии в интересах обеих стран, уверен министр экономического развития России Максим Решетников. В среду на полях ПМЭФ Решетников провел встречу с молдавским политиком Игорем Додоном. Министр отметил, что встреча проходит в то время, когда официальные власти Молдавии "планомерно отдаляются от сотрудничества с Россией и участия в интеграционных процессах в Евразии". По экспертным оценкам, экономика Молдавии понесла совокупные потери около 3 миллиардов долларов из-за разрыва отношений с Россией. Россия же, подчеркнул министр, открыта для восстановления взаимодействия с Молдавией. "Нам есть что предложить, потому что, вы знаете, экономический рост в России последние два года более 4%, то есть наш рынок растет. И на этом рынке, особенно сейчас, с уходом западных компаний, много пространства, и много пространства для торговли, для инвестиций, для совместных инвестиций", - рассказал Решетников. Он подчеркнул, что восстановление экономических связей возможно, в том числе и в части поставок энергоресурсов. "А это возможности, на самом деле, обеспечить приемлемую жизнь. Потому что мы знаем, сколько в Европе, в Западной, в Центральной, доля в платежах так или иначе - это все-таки энергоресурсы, которые существенно выросли из-за как раз такого политически мотивированного разрыва экономических связей с Россией. Все это можно возобновить, все это можно преодолеть", - заключил Решетников. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, молдавия, максим решетников