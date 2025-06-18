https://ria.ru/20250618/rossija-2023596223.html
Россия и Молдавия заинтересованы в сотрудничестве, заявил Решетников
Россия и Молдавия заинтересованы в сотрудничестве, заявил Решетников - РИА Новости, 18.06.2025
Россия и Молдавия заинтересованы в сотрудничестве, заявил Решетников
Сотрудничество России и Молдавии в интересах обеих стран, уверен министр экономического развития России Максим Решетников. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:59:00+03:00
2025-06-18T14:59:00+03:00
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С-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Молдавии в интересах обеих стран, уверен министр экономического развития России Максим Решетников. В среду на полях ПМЭФ Решетников провел встречу с молдавским политиком Игорем Додоном. Министр отметил, что встреча проходит в то время, когда официальные власти Молдавии "планомерно отдаляются от сотрудничества с Россией и участия в интеграционных процессах в Евразии". По экспертным оценкам, экономика Молдавии понесла совокупные потери около 3 миллиардов долларов из-за разрыва отношений с Россией. Россия же, подчеркнул министр, открыта для восстановления взаимодействия с Молдавией. "Нам есть что предложить, потому что, вы знаете, экономический рост в России последние два года более 4%, то есть наш рынок растет. И на этом рынке, особенно сейчас, с уходом западных компаний, много пространства, и много пространства для торговли, для инвестиций, для совместных инвестиций", - рассказал Решетников. Он подчеркнул, что восстановление экономических связей возможно, в том числе и в части поставок энергоресурсов. "А это возможности, на самом деле, обеспечить приемлемую жизнь. Потому что мы знаем, сколько в Европе, в Западной, в Центральной, доля в платежах так или иначе - это все-таки энергоресурсы, которые существенно выросли из-за как раз такого политически мотивированного разрыва экономических связей с Россией. Все это можно возобновить, все это можно преодолеть", - заключил Решетников. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, молдавия, максим решетников
ПМЭФ-2025, Россия, Молдавия, Максим Решетников
Россия и Молдавия заинтересованы в сотрудничестве, заявил Решетников
Решетников: сотрудничество России и Молдавии в интересах обеих стран
С-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Молдавии в интересах обеих стран, уверен министр экономического развития России Максим Решетников.
В среду на полях ПМЭФ Решетников
провел встречу с молдавским политиком Игорем Додоном
. Министр отметил, что встреча проходит в то время, когда официальные власти Молдавии
"планомерно отдаляются от сотрудничества с Россией
и участия в интеграционных процессах в Евразии".
По экспертным оценкам, экономика Молдавии понесла совокупные потери около 3 миллиардов долларов из-за разрыва отношений с Россией.
Россия же, подчеркнул министр, открыта для восстановления взаимодействия с Молдавией.
"Нам есть что предложить, потому что, вы знаете, экономический рост в России последние два года более 4%, то есть наш рынок растет. И на этом рынке, особенно сейчас, с уходом западных компаний, много пространства, и много пространства для торговли, для инвестиций, для совместных инвестиций", - рассказал Решетников.
Он подчеркнул, что восстановление экономических связей возможно, в том числе и в части поставок энергоресурсов. "А это возможности, на самом деле, обеспечить приемлемую жизнь. Потому что мы знаем, сколько в Европе
, в Западной, в Центральной, доля в платежах так или иначе - это все-таки энергоресурсы, которые существенно выросли из-за как раз такого политически мотивированного разрыва экономических связей с Россией. Все это можно возобновить, все это можно преодолеть", - заключил Решетников.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.