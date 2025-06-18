Рейтинг@Mail.ru
Россия и ОАЭ призвали к прекращению огня между Израилем и Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 18.06.2025 (обновлено: 14:38 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rossija-2023584382.html
Россия и ОАЭ призвали к прекращению огня между Израилем и Ираном
Россия и ОАЭ призвали к прекращению огня между Израилем и Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
Россия и ОАЭ призвали к прекращению огня между Израилем и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подчеркнули важность прекращения боевых действий между Ираном и Израилем и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:21:00+03:00
2025-06-18T14:38:00+03:00
в мире
иран
израиль
россия
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155981/29/1559812903_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_ef86d6f88cb99d5358d86c298849d717.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подчеркнули важность прекращения боевых действий между Ираном и Израилем и активизации урегулирования вопросов по ядерной программе Ирана, сообщает пресс-служба Кремля. "Подчеркнута императивность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250616/kreml-2023105952.html
https://ria.ru/20250618/putin-2023578922.html
иран
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155981/29/1559812903_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7a23ba816e8b41a0cb3693f5b5e2ad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия и ОАЭ призвали к прекращению огня между Израилем и Ираном

Путин и Нахайян призвали к прекращению боевых действий между Ираном и Израилем

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подчеркнули важность прекращения боевых действий между Ираном и Израилем и активизации урегулирования вопросов по ядерной программе Ирана, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подчеркнута императивность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Кремле прокомментировали слова Нетаньяху о возможной смене режима в Иране
16 июня, 13:03
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 14:09
 
В миреИранИзраильРоссияВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала