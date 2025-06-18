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Россия и ОАЭ призвали к прекращению огня между Израилем и Ираном
Россия и ОАЭ призвали к прекращению огня между Израилем и Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
Россия и ОАЭ призвали к прекращению огня между Израилем и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подчеркнули важность прекращения боевых действий между Ираном и Израилем и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:21:00+03:00
2025-06-18T14:21:00+03:00
2025-06-18T14:38:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подчеркнули важность прекращения боевых действий между Ираном и Израилем и активизации урегулирования вопросов по ядерной программе Ирана, сообщает пресс-служба Кремля. "Подчеркнута императивность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250616/kreml-2023105952.html
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в мире, иран, израиль, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия и ОАЭ призвали к прекращению огня между Израилем и Ираном
Путин и Нахайян призвали к прекращению боевых действий между Ираном и Израилем