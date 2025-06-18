https://ria.ru/20250618/rossija-2023562778.html

Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения на ПМЭФ

Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения на ПМЭФ

Одной из тем обсуждения на деловом завтраке Американской торговой палаты в России (AmCham), прошедшем в рамках Петербургского международного экономического... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:20:00+03:00

2025-06-18T13:20:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Одной из тем обсуждения на деловом завтраке Американской торговой палаты в России (AmCham), прошедшем в рамках Петербургского международного экономического форума, стало восстановление прямого авиасообщения между РФ и США, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Например, обсуждали, что надо восстанавливать прямое авиационное сообщение между Россией и США. То есть очень много важных, практических, позитивных вопросов", - сказал Дмитриев. Кроме этого, на деловом завтраке обсуждались конкретные планы американских компаний по присутствию на российском рынке, развитию различных проектов. Как отметил Дмитриев, венчурные инвесторы из США, которые приехали на форум, хотят инвестировать в российские технологии и развивать технологические проекты - соответственно, обсуждались вопросы восстановления сотрудничества в этом направлении. Участники встречи также обсудили, как снимать ограничения, которые мешают вести бизнес и экспортировать товары из России в США. "Соответственно, очень практический диалог. Я хотел поблагодарить вот Роберта (Роберт Эйджи, президент Американской торговой палаты в России - ред.) и AmCham за то, что они ведут очень конструктивную, созидательную такую правильную работу, в том числе по ряду технических вопросов, но которые важны", - добавил глава РФПИ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, amcham