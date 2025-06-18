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Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:20 18.06.2025 (обновлено: 14:42 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rossija-2023562778.html
Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения на ПМЭФ
Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения на ПМЭФ
Одной из тем обсуждения на деловом завтраке Американской торговой палаты в России (AmCham), прошедшем в рамках Петербургского международного экономического... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:20:00+03:00
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пмэф-2025
экономика
россия
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
amcham
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Одной из тем обсуждения на деловом завтраке Американской торговой палаты в России (AmCham), прошедшем в рамках Петербургского международного экономического форума, стало восстановление прямого авиасообщения между РФ и США, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Например, обсуждали, что надо восстанавливать прямое авиационное сообщение между Россией и США. То есть очень много важных, практических, позитивных вопросов", - сказал Дмитриев. Кроме этого, на деловом завтраке обсуждались конкретные планы американских компаний по присутствию на российском рынке, развитию различных проектов. Как отметил Дмитриев, венчурные инвесторы из США, которые приехали на форум, хотят инвестировать в российские технологии и развивать технологические проекты - соответственно, обсуждались вопросы восстановления сотрудничества в этом направлении. Участники встречи также обсудили, как снимать ограничения, которые мешают вести бизнес и экспортировать товары из России в США. "Соответственно, очень практический диалог. Я хотел поблагодарить вот Роберта (Роберт Эйджи, президент Американской торговой палаты в России - ред.) и AmCham за то, что они ведут очень конструктивную, созидательную такую правильную работу, в том числе по ряду технических вопросов, но которые важны", - добавил глава РФПИ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, amcham
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, AmCham
Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения на ПМЭФ

Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения

© Фото : Кирилл Дмитриев/TelegramБизнес-завтрак с членами Американской Торговой Палаты в России на ПМЭФ-2025. 18 июня 2025
Бизнес-завтрак с членами Американской Торговой Палаты в России на ПМЭФ-2025. 18 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Кирилл Дмитриев/Telegram
Бизнес-завтрак с членами Американской Торговой Палаты в России на ПМЭФ-2025. 18 июня 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Одной из тем обсуждения на деловом завтраке Американской торговой палаты в России (AmCham), прошедшем в рамках Петербургского международного экономического форума, стало восстановление прямого авиасообщения между РФ и США, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Например, обсуждали, что надо восстанавливать прямое авиационное сообщение между Россией и США. То есть очень много важных, практических, позитивных вопросов", - сказал Дмитриев.
Кроме этого, на деловом завтраке обсуждались конкретные планы американских компаний по присутствию на российском рынке, развитию различных проектов. Как отметил Дмитриев, венчурные инвесторы из США, которые приехали на форум, хотят инвестировать в российские технологии и развивать технологические проекты - соответственно, обсуждались вопросы восстановления сотрудничества в этом направлении.
Участники встречи также обсудили, как снимать ограничения, которые мешают вести бизнес и экспортировать товары из России в США.
"Соответственно, очень практический диалог. Я хотел поблагодарить вот Роберта (Роберт Эйджи, президент Американской торговой палаты в России - ред.) и AmCham за то, что они ведут очень конструктивную, созидательную такую правильную работу, в том числе по ряду технических вопросов, но которые важны", - добавил глава РФПИ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Россия общается с большим числом американских бизнесов, заявил глава РФПИ
Вчера, 12:54
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийAmCham
 
 
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