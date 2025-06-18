https://ria.ru/20250618/rossija-2023555305.html

Россия не отказывается от иностранных инвестиций, заявил Мантуров

Россия не отказывается от иностранных инвестиций, заявил Мантуров - РИА Новости, 18.06.2025

Россия не отказывается от иностранных инвестиций, заявил Мантуров

Россия не отказывается от иностранных инвестиций, но они должны быть "умными", в первую очередь направленными на создание новых технологических компетенций,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:51:00+03:00

2025-06-18T12:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия не отказывается от иностранных инвестиций, но они должны быть "умными", в первую очередь направленными на создание новых технологических компетенций, кроме того необходимо обеспечить ряд принципов в ведении бизнеса с иностранными инвесторами, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках сессии "Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке" на ПМЭФ. "Сегодня мы можем сказать, что наш менеджмент в состоянии справляться с самыми сложными вызовами, самыми сложными задачами с точки зрения импортозамещения. Поэтому на будущее, конечно же, мы должны обеспечивать как минимум несколькими принципами ведения бизнеса с иностранными инвесторами. При этом мы точно не отказываемся от иностранных инвестиций, но, как я уже говорил, чтобы инвестиции были "умными", чтобы это были вложения не просто в создание мощностей, а в первую очередь это создание новых технологических компетенций в тех направлениях, которые у нас еще пока требуют дополнительных развитий, дополнительных вложений", - сказал Мантуров. Одним из таких принципов является наличие у российского бенефициара контроля. В частности, все новые специнвестконтракты по автопрому заключаются именно на таких принципах. При этом для российского производителя, где еще формируются компетенции, необходимо формировать защитные механизмы и присматривать за ним, добавил первый вице-премьер РФ. "Немаловажно, наверное, также отметить, что большое количество иностранных компаний, которые остаются привержены нашему рынку, они ведут себя крайне корректно, и в том числе по отношению к тем принципам, которые я только что упомянул. Это вкладывая в научно-технические разработки, обеспечивая социальную, в том числе, политику, на предприятиях, вкладывая в кадры средства, привлекая молодежь", - подчеркнул Мантуров. Ранее в интервью РИА Новости Мантуров отмечал, что Россия при определенных обстоятельствах не будет против появления иностранных конкурентов при закреплении на рынке отечественного производителя. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/rfpi-2023480695.html

https://ria.ru/20250614/manturov-2022776456.html

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экономика, россия, денис мантуров