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Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов - РИА Новости, 18.06.2025
Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Уже известно как минимум об одном школьнике из Москвы, который сдал ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:59:00+03:00
2025-06-18T11:59:00+03:00
2025-06-18T15:28:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Уже известно как минимум об одном школьнике из Москвы, который сдал ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "У нас выпускник московской школы, города Москвы, уже в базах мы видим, что по четырем предметам есть 400 баллов. Предметы у него: математика профильного уровня, русский язык, физика и информатика", - рассказал руководитель ведомства. Кроме того, по России известны также 11 участников ЕГЭ, которые набрали в сумме 300 баллов по математике профильного уровня, физике, информатике, химии, биологии, русскому языку и истории. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Москва, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Хорошие новости, Социальный навигатор, СН_Образование
Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Рособрнадзор: школьник из Москвы сдал ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов