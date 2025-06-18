https://ria.ru/20250618/rosobrnadzor-2023538771.html

Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов - РИА Новости, 18.06.2025

Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Уже известно как минимум об одном школьнике из Москвы, который сдал ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:59:00+03:00

2025-06-18T11:59:00+03:00

2025-06-18T15:28:00+03:00

москва

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

хорошие новости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Уже известно как минимум об одном школьнике из Москвы, который сдал ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "У нас выпускник московской школы, города Москвы, уже в базах мы видим, что по четырем предметам есть 400 баллов. Предметы у него: математика профильного уровня, русский язык, физика и информатика", - рассказал руководитель ведомства. Кроме того, по России известны также 11 участников ЕГЭ, которые набрали в сумме 300 баллов по математике профильного уровня, физике, информатике, химии, биологии, русскому языку и истории. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/ege-2023178266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование