Рейтинг@Mail.ru
Глава Роснедр рассказал о ситуации со сложными газовыми залежами - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ — 2025
 
09:09 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023478336.html
Глава Роснедр рассказал о ситуации со сложными газовыми залежами
Глава Роснедр рассказал о ситуации со сложными газовыми залежами - РИА Новости, 18.06.2025
Глава Роснедр рассказал о ситуации со сложными газовыми залежами
Роснедра ожидают решения о признании ряда сложных газовых залежей в России как трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) на горизонте 1-2 лет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:09:00+03:00
2025-06-18T09:09:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
цены на нефть
россия
западная сибирь
ямал
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023416461_0:132:2904:1766_1920x0_80_0_0_f4a21d248ec14d47e57bfa3a388a53ec.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роснедра ожидают решения о признании ряда сложных газовых залежей в России как трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) на горизонте 1-2 лет, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. Он отметил, что сейчас идет оживленная дискуссия по этому вопросу и ведомство предоставляет данные о том, что остаточный газ на выработанных месторождениях уже трудно извлекаем. "Также очевидно, что к трудноизвлекаемым могут быть отнесены запасы газа, располагающиеся глубже традиционного для Западной Сибири сеноманского горизонта. А дальше правительство принимает решения. Я полагаю, что мы приближаемся к точке принятия решений по применению режима ТРИЗ в отношении наиболее сложных запасов природного газа. Думаю, горизонт ближайшего года-двух", - сказал Казанов. В конце мая директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов заявлял, что министерство будет оценивать механизмы стимулирования добычи трудноизвлекаемых запасов газа, возможно это будут льготы по НДПИ. В марте зампред правления - директор по геологии "Новатэка" Владимир Кудрин сообщил, что порядка 3,5 триллиона кубометров газа можно ввести в разработку в Надым-Пур-Тазе, на Ямале и в Гыдане до 2050 года при налоговом стимулировании добычи трудноизвлекаемых запасов. Трудноизвлекаемые запасы - запасы месторождений, залежей или отдельных их частей, которые отличаются сравнительно неблагоприятными для извлечения геологическими условиями залегания нефти и газа или физическими их свойствами. Рентабельная разработка таких запасов возможна с использованием методов и технологий, требующих повышенных капвложений и эксплуатационных затрат. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023466741.html
https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html
https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023456119.html
россия
западная сибирь
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023416461_234:0:2815:1936_1920x0_80_0_0_5304f6980b33e621c18401997a4d24d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, западная сибирь, ямал, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство энергетики рф (минэнерго россии), новатэк
ПМЭФ — 2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, Западная Сибирь, Ямал, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Новатэк
Глава Роснедр рассказал о ситуации со сложными газовыми залежами

Казанов: ряд сложных газовых залежей могут признать ТРИЗ на горизонте 1-2 лет

© Фото : РоснедраГлава Роснедр Олег Казанов
Глава Роснедр Олег Казанов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Роснедра
Глава Роснедр Олег Казанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роснедра ожидают решения о признании ряда сложных газовых залежей в России как трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) на горизонте 1-2 лет, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов.
Он отметил, что сейчас идет оживленная дискуссия по этому вопросу и ведомство предоставляет данные о том, что остаточный газ на выработанных месторождениях уже трудно извлекаем.
Олег Казанов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Роснедра считают, что РЗМ перестанут быть дефицитным сырьем в России
07:16
"Также очевидно, что к трудноизвлекаемым могут быть отнесены запасы газа, располагающиеся глубже традиционного для Западной Сибири сеноманского горизонта. А дальше правительство принимает решения. Я полагаю, что мы приближаемся к точке принятия решений по применению режима ТРИЗ в отношении наиболее сложных запасов природного газа. Думаю, горизонт ближайшего года-двух", - сказал Казанов.
В конце мая директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов заявлял, что министерство будет оценивать механизмы стимулирования добычи трудноизвлекаемых запасов газа, возможно это будут льготы по НДПИ.
В марте зампред правления - директор по геологии "Новатэка" Владимир Кудрин сообщил, что порядка 3,5 триллиона кубометров газа можно ввести в разработку в Надым-Пур-Тазе, на Ямале и в Гыдане до 2050 года при налоговом стимулировании добычи трудноизвлекаемых запасов.
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России
12 июня, 15:45
Трудноизвлекаемые запасы - запасы месторождений, залежей или отдельных их частей, которые отличаются сравнительно неблагоприятными для извлечения геологическими условиями залегания нефти и газа или физическими их свойствами. Рентабельная разработка таких запасов возможна с использованием методов и технологий, требующих повышенных капвложений и эксплуатационных затрат.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Месторождение в Якутии - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Роснедрах оценили потенциал месторождений в Якутии
04:21
 
ПМЭФ — 2025ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЗападная СибирьЯмалФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Новатэк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала