https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023478336.html
Глава Роснедр рассказал о ситуации со сложными газовыми залежами
Глава Роснедр рассказал о ситуации со сложными газовыми залежами - РИА Новости, 18.06.2025
Глава Роснедр рассказал о ситуации со сложными газовыми залежами
Роснедра ожидают решения о признании ряда сложных газовых залежей в России как трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) на горизонте 1-2 лет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:09:00+03:00
2025-06-18T09:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роснедра ожидают решения о признании ряда сложных газовых залежей в России как трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) на горизонте 1-2 лет, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. Он отметил, что сейчас идет оживленная дискуссия по этому вопросу и ведомство предоставляет данные о том, что остаточный газ на выработанных месторождениях уже трудно извлекаем. "Также очевидно, что к трудноизвлекаемым могут быть отнесены запасы газа, располагающиеся глубже традиционного для Западной Сибири сеноманского горизонта. А дальше правительство принимает решения. Я полагаю, что мы приближаемся к точке принятия решений по применению режима ТРИЗ в отношении наиболее сложных запасов природного газа. Думаю, горизонт ближайшего года-двух", - сказал Казанов. В конце мая директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов заявлял, что министерство будет оценивать механизмы стимулирования добычи трудноизвлекаемых запасов газа, возможно это будут льготы по НДПИ. В марте зампред правления - директор по геологии "Новатэка" Владимир Кудрин сообщил, что порядка 3,5 триллиона кубометров газа можно ввести в разработку в Надым-Пур-Тазе, на Ямале и в Гыдане до 2050 года при налоговом стимулировании добычи трудноизвлекаемых запасов. Трудноизвлекаемые запасы - запасы месторождений, залежей или отдельных их частей, которые отличаются сравнительно неблагоприятными для извлечения геологическими условиями залегания нефти и газа или физическими их свойствами. Рентабельная разработка таких запасов возможна с использованием методов и технологий, требующих повышенных капвложений и эксплуатационных затрат. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023466741.html
https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, западная сибирь, ямал, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство энергетики рф (минэнерго россии), новатэк
ПМЭФ — 2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, Западная Сибирь, Ямал, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Новатэк
Глава Роснедр рассказал о ситуации со сложными газовыми залежами
Казанов: ряд сложных газовых залежей могут признать ТРИЗ на горизонте 1-2 лет