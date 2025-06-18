https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023478336.html

Глава Роснедр рассказал о ситуации со сложными газовыми залежами

Глава Роснедр рассказал о ситуации со сложными газовыми залежами - РИА Новости, 18.06.2025

Глава Роснедр рассказал о ситуации со сложными газовыми залежами

Роснедра ожидают решения о признании ряда сложных газовых залежей в России как трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) на горизонте 1-2 лет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:09:00+03:00

2025-06-18T09:09:00+03:00

2025-06-18T09:09:00+03:00

пмэф — 2025

экономика

цены на нефть

россия

западная сибирь

ямал

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023416461_0:132:2904:1766_1920x0_80_0_0_f4a21d248ec14d47e57bfa3a388a53ec.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роснедра ожидают решения о признании ряда сложных газовых залежей в России как трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) на горизонте 1-2 лет, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. Он отметил, что сейчас идет оживленная дискуссия по этому вопросу и ведомство предоставляет данные о том, что остаточный газ на выработанных месторождениях уже трудно извлекаем. "Также очевидно, что к трудноизвлекаемым могут быть отнесены запасы газа, располагающиеся глубже традиционного для Западной Сибири сеноманского горизонта. А дальше правительство принимает решения. Я полагаю, что мы приближаемся к точке принятия решений по применению режима ТРИЗ в отношении наиболее сложных запасов природного газа. Думаю, горизонт ближайшего года-двух", - сказал Казанов. В конце мая директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов заявлял, что министерство будет оценивать механизмы стимулирования добычи трудноизвлекаемых запасов газа, возможно это будут льготы по НДПИ. В марте зампред правления - директор по геологии "Новатэка" Владимир Кудрин сообщил, что порядка 3,5 триллиона кубометров газа можно ввести в разработку в Надым-Пур-Тазе, на Ямале и в Гыдане до 2050 года при налоговом стимулировании добычи трудноизвлекаемых запасов. Трудноизвлекаемые запасы - запасы месторождений, залежей или отдельных их частей, которые отличаются сравнительно неблагоприятными для извлечения геологическими условиями залегания нефти и газа или физическими их свойствами. Рентабельная разработка таких запасов возможна с использованием методов и технологий, требующих повышенных капвложений и эксплуатационных затрат. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023466741.html

https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html

https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023456119.html

россия

западная сибирь

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, цены на нефть, россия, западная сибирь, ямал, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство энергетики рф (минэнерго россии), новатэк