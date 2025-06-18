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"Роскосмос" активно общается с командой Маска, заявил Дмитриев
"Роскосмос" активно общается с командой Маска, заявил Дмитриев - РИА Новости, 18.06.2025
"Роскосмос" активно общается с командой Маска, заявил Дмитриев
"Роскосмос" активно общается с командой американского предпринимателя Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:13:00+03:00
2025-06-18T19:13:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. "Роскосмос" активно общается с командой американского предпринимателя Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на ПМЭФ. "Мы видим возможность сотрудничать с Илоном Маском, в том числе и в космической сфере. "Роскосмос" активно общается с командой Маска", - сказал он в интервью телеканалу НТВ. Глава РФПИ также охарактеризовал Маска как величайшего предпринимателя и отметил тот факт, что он говорит всегда очень прямо. "Это безусловно подкупает интерес очень большого количества людей", - отметил Дмитриев. "Многие говорят про SpaceX, про Tesla, но мало кто знает его Boring Company. Это компания, которая делает туннели - самые эффективные по себестоимости в мире, потому что 10 машин они заменили одной, которая может работать без человека и бурить туннели. Это пример такого технологичного предпринимательства, вроде бы в очень узкой сфере, но тоже очень перспективный и интересный, поэтому мы видим возможность сотрудничать с Илоном Маском", - подчеркнул Дмитриев. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, россия, илон маск, кирилл дмитриев, роскосмос, нтв (телеканал), российский фонд прямых инвестиций, в мире
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия, Илон Маск, Кирилл Дмитриев, Роскосмос, НТВ (телеканал), Российский фонд прямых инвестиций, В мире
"Роскосмос" активно общается с командой Маска, заявил Дмитриев
Дмитриев: "Роскосмос" активно общается с командой Маска по космической сфере