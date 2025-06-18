Рейтинг@Mail.ru
Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией до 30 июня - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
21:33 18.06.2025 (обновлено: 21:38 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rosaviatsiya-2023707116.html
Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией до 30 июня
Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией до 30 июня - РИА Новости, 18.06.2025
Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией до 30 июня
Авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы из и в Россию до 30 июня включительно из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщил представитель Росавиации в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:33:00+03:00
2025-06-18T21:38:00+03:00
россия
air arabia
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
казем джалали
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_6b95be64864339ccee4b8dc3528f7800.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы из и в Россию до 30 июня включительно из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Из-за ситуации на Ближнем Востоке Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня включительно. Вывозные рейсы перевозчик выполнять продолжит. За сегодня авиакомпания планировала перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров (три рейса). В четверг, 19 июня, Air Arabia собирается выполнить пять вывозных рейсов в Россию, перевезти на них почти 800 пассажиров", - говорится в сообщении.В связи с временной отменой регулярных рейсов пассажирам, купившим билет в составе туристического пакета, порекомендовали обратиться по месту покупки авиабилета.А для пассажиров, купивших билет напрямую через сайт авиакомпании, Air Arabia предлагает следующие варианты: отменить перелет с сохранением кредитного ваучера (его можно использовать для покупки нового билета в течение года с момента покупки оригинального билета), осуществить полный возврат денежных средств или перенести даты рейса."Чтобы оформить возврат, ваучер или поменять даты рейсов, заполните форму на сайте airarabia.com в разделе "Временная приостановка полетов". Пассажирам, купившим билеты через сторонние сайты, необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов. Пассажирам, купившим билеты через офис в Москве, необходимо направить запрос на электронную почту: airarabia.russia@aviareps.com", - добавляется в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/turisty-2023576933.html
https://ria.ru/20250617/perelet-2023248503.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
россия
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce39d668eeffcf9ea6caeac4340180c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, air arabia, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казем джалали, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Россия, Air Arabia, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Казем Джалали, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией до 30 июня

Air Arabia отменила рейсы в Россию и обратно из-за ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы из и в Россию до 30 июня включительно из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«
"Из-за ситуации на Ближнем Востоке Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня включительно. Вывозные рейсы перевозчик выполнять продолжит. За сегодня авиакомпания планировала перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров (три рейса). В четверг, 19 июня, Air Arabia собирается выполнить пять вывозных рейсов в Россию, перевезти на них почти 800 пассажиров", - говорится в сообщении.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Российские туристы массово жалуются на работу зарубежных авиакомпаний
Вчера, 14:05
В связи с временной отменой регулярных рейсов пассажирам, купившим билет в составе туристического пакета, порекомендовали обратиться по месту покупки авиабилета.
А для пассажиров, купивших билет напрямую через сайт авиакомпании, Air Arabia предлагает следующие варианты: отменить перелет с сохранением кредитного ваучера (его можно использовать для покупки нового билета в течение года с момента покупки оригинального билета), осуществить полный возврат денежных средств или перенести даты рейса.
«
"Чтобы оформить возврат, ваучер или поменять даты рейсов, заполните форму на сайте airarabia.com в разделе "Временная приостановка полетов". Пассажирам, купившим билеты через сторонние сайты, необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов. Пассажирам, купившим билеты через офис в Москве, необходимо направить запрос на электронную почту: airarabia.russia@aviareps.com", - добавляется в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Туристка заплатила 170 тысяч рублей за перелет из Коломбо в Москву
17 июня, 06:24
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
Вчера, 08:00
 
ТуризмРоссияAir ArabiaФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Казем ДжалалиИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала