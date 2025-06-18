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Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией до 30 июня

Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией до 30 июня - РИА Новости, 18.06.2025

Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией до 30 июня

Авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы из и в Россию до 30 июня включительно из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщил представитель Росавиации в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T21:33:00+03:00

2025-06-18T21:33:00+03:00

2025-06-18T21:38:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы из и в Россию до 30 июня включительно из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Из-за ситуации на Ближнем Востоке Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня включительно. Вывозные рейсы перевозчик выполнять продолжит. За сегодня авиакомпания планировала перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров (три рейса). В четверг, 19 июня, Air Arabia собирается выполнить пять вывозных рейсов в Россию, перевезти на них почти 800 пассажиров", - говорится в сообщении.В связи с временной отменой регулярных рейсов пассажирам, купившим билет в составе туристического пакета, порекомендовали обратиться по месту покупки авиабилета.А для пассажиров, купивших билет напрямую через сайт авиакомпании, Air Arabia предлагает следующие варианты: отменить перелет с сохранением кредитного ваучера (его можно использовать для покупки нового билета в течение года с момента покупки оригинального билета), осуществить полный возврат денежных средств или перенести даты рейса."Чтобы оформить возврат, ваучер или поменять даты рейсов, заполните форму на сайте airarabia.com в разделе "Временная приостановка полетов". Пассажирам, купившим билеты через сторонние сайты, необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов. Пассажирам, купившим билеты через офис в Москве, необходимо направить запрос на электронную почту: airarabia.russia@aviareps.com", - добавляется в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.

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https://ria.ru/20250617/perelet-2023248503.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, air arabia, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казем джалали, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте