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Перспективы развития бизнеса в сфере медиа обсудили в РЭУ имени Плеханова - РИА Новости, 18.06.2025
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14:03 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/reu-2023572770.html
Перспективы развития бизнеса в сфере медиа обсудили в РЭУ имени Плеханова
Перспективы развития бизнеса в сфере медиа обсудили в РЭУ имени Плеханова - РИА Новости, 18.06.2025
Перспективы развития бизнеса в сфере медиа обсудили в РЭУ имени Плеханова
Форсайт-сессия "Перспективы развития бизнеса в сфере медиа и культуры" состоялась в РЭУ имени Г.В.Плеханова, сообщает пресс-служба института "Первая Академия... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:03:00+03:00
2025-06-18T14:03:00+03:00
общество
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Форсайт-сессия "Перспективы развития бизнеса в сфере медиа и культуры" состоялась в РЭУ имени Г.В.Плеханова, сообщает пресс-служба института "Первая Академия медиа".За круглым столом собрались представители образовательной сферы, медиа- и шоу-бизнеса, кинопродюсеры, сотрудники Росмолодежи, телеканала "Россия 24" и медиахолдинга ALLSTARS. Своим опытом практикоориентируемой модели поделились институт "Первая Академия медиа" и факультет "Высшая школа креативных индустрий" РЭУ имени Г.В.Плеханова.На мероприятии обсудили процесс становления успешного артиста, работу блогера, необходимость академического образования для сегмента, а также – как передать опыт реальных игроков рынка студентам в университетских аудиториях. По итогам события вуз и медиахолдинг ALLSTARS подписали соглашение о сотрудничестве. Компания планирует участвовать в подготовке специалистов для креативных индустрий на базе университета.
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РИА Новости
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общество, рэу имени г. в. плеханова
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Перспективы развития бизнеса в сфере медиа обсудили в РЭУ имени Плеханова

В РЭУ имени Плеханова обсудили перспективы развития бизнеса в сфере медиа

© Фото : предоставлено пресс-службой Института "Первая Академия медиа" РЭУ им. Г.В. ПлехановаПодписание договора между "Первой Академия медиа" РЭУ им. Г.В. Плеханова и ALLSTARS MUSIC
Подписание договора между Первой Академия медиа РЭУ им. Г.В. Плеханова и ALLSTARS MUSIC - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Института "Первая Академия медиа" РЭУ им. Г.В. Плеханова
Подписание договора между "Первой Академия медиа" РЭУ им. Г.В. Плеханова и ALLSTARS MUSIC
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Форсайт-сессия "Перспективы развития бизнеса в сфере медиа и культуры" состоялась в РЭУ имени Г.В.Плеханова, сообщает пресс-служба института "Первая Академия медиа".
За круглым столом собрались представители образовательной сферы, медиа- и шоу-бизнеса, кинопродюсеры, сотрудники Росмолодежи, телеканала "Россия 24" и медиахолдинга ALLSTARS. Своим опытом практикоориентируемой модели поделились институт "Первая Академия медиа" и факультет "Высшая школа креативных индустрий" РЭУ имени Г.В.Плеханова.
На мероприятии обсудили процесс становления успешного артиста, работу блогера, необходимость академического образования для сегмента, а также – как передать опыт реальных игроков рынка студентам в университетских аудиториях. По итогам события вуз и медиахолдинг ALLSTARS подписали соглашение о сотрудничестве. Компания планирует участвовать в подготовке специалистов для креативных индустрий на базе университета.
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