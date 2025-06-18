https://ria.ru/20250618/reu-2023572770.html

Перспективы развития бизнеса в сфере медиа обсудили в РЭУ имени Плеханова

Перспективы развития бизнеса в сфере медиа обсудили в РЭУ имени Плеханова - РИА Новости, 18.06.2025

Перспективы развития бизнеса в сфере медиа обсудили в РЭУ имени Плеханова

Форсайт-сессия "Перспективы развития бизнеса в сфере медиа и культуры" состоялась в РЭУ имени Г.В.Плеханова, сообщает пресс-служба института "Первая Академия... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:03:00+03:00

2025-06-18T14:03:00+03:00

2025-06-18T14:03:00+03:00

общество

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Форсайт-сессия "Перспективы развития бизнеса в сфере медиа и культуры" состоялась в РЭУ имени Г.В.Плеханова, сообщает пресс-служба института "Первая Академия медиа".За круглым столом собрались представители образовательной сферы, медиа- и шоу-бизнеса, кинопродюсеры, сотрудники Росмолодежи, телеканала "Россия 24" и медиахолдинга ALLSTARS. Своим опытом практикоориентируемой модели поделились институт "Первая Академия медиа" и факультет "Высшая школа креативных индустрий" РЭУ имени Г.В.Плеханова.На мероприятии обсудили процесс становления успешного артиста, работу блогера, необходимость академического образования для сегмента, а также – как передать опыт реальных игроков рынка студентам в университетских аудиториях. По итогам события вуз и медиахолдинг ALLSTARS подписали соглашение о сотрудничестве. Компания планирует участвовать в подготовке специалистов для креативных индустрий на базе университета.

https://ria.ru/20250618/vuzy-moskvy-2023417014.html

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общество, рэу имени г. в. плеханова