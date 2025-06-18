Рейтинг@Mail.ru
Глава РЭЦ Никишина рассказала о новой архитектуре торговли в мире - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 18.06.2025 (обновлено: 19:26 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rets-2023669450.html
Глава РЭЦ Никишина рассказала о новой архитектуре торговли в мире
Глава РЭЦ Никишина рассказала о новой архитектуре торговли в мире - РИА Новости, 18.06.2025
Глава РЭЦ Никишина рассказала о новой архитектуре торговли в мире
Рост напряженности на мировом рынке создает для России окна возможностей - от укрепления позиций на традиционных рынках до освоения принципиально новых... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:34:00+03:00
2025-06-18T19:26:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023654351_0:228:3147:1998_1920x0_80_0_0_6340700bbdac34722f44e4c140449414.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Рост напряженности на мировом рынке создает для России окна возможностей - от укрепления позиций на традиционных рынках до освоения принципиально новых направлений экспорта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией" на полях ПМЭФ–2025.По словам Никишиной, в результате геополитических решений ряда стран, ухода транснациональных корпораций, торговых войн и санкционной политики происходит стремительное разрушение традиционных цепочек поставок. Страны Глобального Юга усиливают курс на технологический суверенитет, диверсификацию внешнеэкономических связей и переориентацию инвестиционных потоков. В таких условиях Россия получает важный шанс для укрепления своих экспортных позиций."Мы являемся свидетелями разрушения прежней архитектуры международной торговли. Эти изменения проявляются в разрушении архитектуры правил мировой торговли: больше не работают принципы ВТО, крупнейшие участники мировой торговли вводят против друг друга политически мотивированные ограничения. Результат - сокращение объемов мировой торговли, отход от доллара в расчетах, рост издержек из-за необходимости переориентации логистических цепочек, недофинансирование инфраструктуры, снижение реальных доходов населения крупнейших экономик мира и рост социального расслоения. Тем не менее, в этих условиях для России появляются окна возможностей", - подчеркнула глава РЭЦ.В фокусе РЭЦ сегодня - обеспечение устойчивых кооперационных связей и создание условий для инвестиций в экспортно ориентированные проекты, в первую очередь в отраслях технологического и промышленного лидерства. По словам Никишиной, в мире растет интерес к отечественным технологическим решениям, большую заинтересованность в сотрудничестве проявляют страны Глобального Юга. В частности, перспективы открываются в области устойчивого развития, зеленой энергетики, востребованы решения с использованием искусственного интеллекта. Российскому бизнесу предстоит интегрироваться в новые глобальные производственные цепочки на основе доверия и прагматизма."Для выхода с новыми товарами на внешние рынки нам критически важно не потерять позиции на традиционных направлениях и одновременно расширять номенклатуру экспортируемой продукции и географию поставок. Именно эти два вектора - товарное и географическое расширение - мы видим в основе стратегии РЭЦ и национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который в этом году был продлен до 2030 года", - подчеркнула глава РЭЦ.РЭЦ, в свою очередь, предоставляет потенциальным и действующим экспортерам широкий набор инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, среди ключевых - кредитование, страхование внешнеторговых контрактов, помощь в поиске надежных партнеров за рубежом и продвижение национального бренда "Сделано в России" на ключевых рынках.Добавим, поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
https://ria.ru/20250618/rets-2023655982.html
https://ria.ru/20250618/rets-2023647491.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023654351_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_303e3509ea32a1c83b2f06a60d41f148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
Глава РЭЦ Никишина рассказала о новой архитектуре торговли в мире

Глава РЭЦ Никишина: мир входит в новую архитектуру торговли

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Рост напряженности на мировом рынке создает для России окна возможностей - от укрепления позиций на традиционных рынках до освоения принципиально новых направлений экспорта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией" на полях ПМЭФ–2025.
По словам Никишиной, в результате геополитических решений ряда стран, ухода транснациональных корпораций, торговых войн и санкционной политики происходит стремительное разрушение традиционных цепочек поставок. Страны Глобального Юга усиливают курс на технологический суверенитет, диверсификацию внешнеэкономических связей и переориентацию инвестиционных потоков. В таких условиях Россия получает важный шанс для укрепления своих экспортных позиций.
Татьяна Ан, вице-президент АО Российский экспортный центр, Вероника Никишина, генеральный директор АО Российский экспортный центр и Владимир Григорьев, генеральный директор, ООО Эталон - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
РЭЦ и ювелирный бренд Grigoriev будут продвигать бренд "Сделано в России"
Вчера, 18:04
"Мы являемся свидетелями разрушения прежней архитектуры международной торговли. Эти изменения проявляются в разрушении архитектуры правил мировой торговли: больше не работают принципы ВТО, крупнейшие участники мировой торговли вводят против друг друга политически мотивированные ограничения. Результат - сокращение объемов мировой торговли, отход от доллара в расчетах, рост издержек из-за необходимости переориентации логистических цепочек, недофинансирование инфраструктуры, снижение реальных доходов населения крупнейших экономик мира и рост социального расслоения. Тем не менее, в этих условиях для России появляются окна возможностей", - подчеркнула глава РЭЦ.
В фокусе РЭЦ сегодня - обеспечение устойчивых кооперационных связей и создание условий для инвестиций в экспортно ориентированные проекты, в первую очередь в отраслях технологического и промышленного лидерства. По словам Никишиной, в мире растет интерес к отечественным технологическим решениям, большую заинтересованность в сотрудничестве проявляют страны Глобального Юга. В частности, перспективы открываются в области устойчивого развития, зеленой энергетики, востребованы решения с использованием искусственного интеллекта. Российскому бизнесу предстоит интегрироваться в новые глобальные производственные цепочки на основе доверия и прагматизма.
"Для выхода с новыми товарами на внешние рынки нам критически важно не потерять позиции на традиционных направлениях и одновременно расширять номенклатуру экспортируемой продукции и географию поставок. Именно эти два вектора - товарное и географическое расширение - мы видим в основе стратегии РЭЦ и национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который в этом году был продлен до 2030 года", - подчеркнула глава РЭЦ.
РЭЦ, в свою очередь, предоставляет потенциальным и действующим экспортерам широкий набор инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, среди ключевых - кредитование, страхование внешнеторговых контрактов, помощь в поиске надежных партнеров за рубежом и продвижение национального бренда "Сделано в России" на ключевых рынках.
Добавим, поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
Дискуссионная сессия Продвижение отечественной продукции на внешних рынках и стимулирование роста несырьевого неэнергетического экспорта на полях Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
РЭЦ развивает поддержку российских компаний на международных рынках
Вчера, 17:39
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала