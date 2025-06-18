https://ria.ru/20250618/rets-2023669450.html

Глава РЭЦ Никишина рассказала о новой архитектуре торговли в мире

Глава РЭЦ Никишина рассказала о новой архитектуре торговли в мире - РИА Новости, 18.06.2025

Глава РЭЦ Никишина рассказала о новой архитектуре торговли в мире

Рост напряженности на мировом рынке создает для России окна возможностей - от укрепления позиций на традиционных рынках до освоения принципиально новых... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:34:00+03:00

2025-06-18T18:34:00+03:00

2025-06-18T19:26:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Рост напряженности на мировом рынке создает для России окна возможностей - от укрепления позиций на традиционных рынках до освоения принципиально новых направлений экспорта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией" на полях ПМЭФ–2025.По словам Никишиной, в результате геополитических решений ряда стран, ухода транснациональных корпораций, торговых войн и санкционной политики происходит стремительное разрушение традиционных цепочек поставок. Страны Глобального Юга усиливают курс на технологический суверенитет, диверсификацию внешнеэкономических связей и переориентацию инвестиционных потоков. В таких условиях Россия получает важный шанс для укрепления своих экспортных позиций."Мы являемся свидетелями разрушения прежней архитектуры международной торговли. Эти изменения проявляются в разрушении архитектуры правил мировой торговли: больше не работают принципы ВТО, крупнейшие участники мировой торговли вводят против друг друга политически мотивированные ограничения. Результат - сокращение объемов мировой торговли, отход от доллара в расчетах, рост издержек из-за необходимости переориентации логистических цепочек, недофинансирование инфраструктуры, снижение реальных доходов населения крупнейших экономик мира и рост социального расслоения. Тем не менее, в этих условиях для России появляются окна возможностей", - подчеркнула глава РЭЦ.В фокусе РЭЦ сегодня - обеспечение устойчивых кооперационных связей и создание условий для инвестиций в экспортно ориентированные проекты, в первую очередь в отраслях технологического и промышленного лидерства. По словам Никишиной, в мире растет интерес к отечественным технологическим решениям, большую заинтересованность в сотрудничестве проявляют страны Глобального Юга. В частности, перспективы открываются в области устойчивого развития, зеленой энергетики, востребованы решения с использованием искусственного интеллекта. Российскому бизнесу предстоит интегрироваться в новые глобальные производственные цепочки на основе доверия и прагматизма."Для выхода с новыми товарами на внешние рынки нам критически важно не потерять позиции на традиционных направлениях и одновременно расширять номенклатуру экспортируемой продукции и географию поставок. Именно эти два вектора - товарное и географическое расширение - мы видим в основе стратегии РЭЦ и национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который в этом году был продлен до 2030 года", - подчеркнула глава РЭЦ.РЭЦ, в свою очередь, предоставляет потенциальным и действующим экспортерам широкий набор инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, среди ключевых - кредитование, страхование внешнеторговых контрактов, помощь в поиске надежных партнеров за рубежом и продвижение национального бренда "Сделано в России" на ключевых рынках.Добавим, поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250618/rets-2023655982.html

https://ria.ru/20250618/rets-2023647491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика