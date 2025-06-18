https://ria.ru/20250618/rets-2023585029.html

РЭЦ поддержит экспортеров адаптивной одежды

РЭЦ поддержит экспортеров адаптивной одежды - РИА Новости, 18.06.2025

РЭЦ поддержит экспортеров адаптивной одежды

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) поможет производителям адаптивной одежды выйти на экспорт в страны ключевых направлений, сообщает центр. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:24:00+03:00

2025-06-18T14:24:00+03:00

2025-06-18T14:42:00+03:00

экономика

россия

вероника никишина

технологии

казахстан

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) поможет производителям адаптивной одежды выйти на экспорт в страны ключевых направлений, сообщает центр."В этих целях уже разработаны дорожные карты, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на сессии "Реабилитационная отрасль должна быть креативной" на полях ПМЭФ–2025. Сессия организована Фондом "Защитники Отечества" при поддержке ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.РЭЦ - партнер международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях"."Наша задача - поддержать производителей адаптивной продукции с экспортным потенциалом в покорении зарубежных стран. Для них мы разработали 25 дорожных карт, которые включают конкретные направления поддержки, которые помогут таким производителям выйти на экспорт, познакомят их с мерами господдержки, помогут определить перспективные страны и требования к продукции, а также пройти добровольную сертификацию "Сделано в России" и найти потенциальных покупателей", - рассказала Никишина.В рамках сессии глава РЭЦ вручила сертификат "Сделано в России" компании "Моторика", одному из лидеров в области протезирования. Компания обладает самой широкой линейкой протезов верхних конечностей в мире и теперь является участником программы продвижения национального бренда "Сделано в России"."Для многих производителей адаптивной одежды это не просто бизнес, а важный социальный проект, улучшающий качество жизни людей с ограниченными возможностями. Мы стремимся помочь таким компаниям масштабировать свое влияние через экспорт", - подчеркнула глава РЭЦ.Ярким примером такой поддержки стала компания "Ортомода", которая при поддержке РЭЦ представила коллекцию адаптивной одежды и ортопедической обуви на выставке KIHE 2025 в Казахстане в рамках стенда "Made in Russia". Ранее бренд успешно прошел добровольную сертификацию "Сделано в России", подтвердив качество продукции.Никишина отметила, что в структуре экспорта России наибольшую долю (89%) в общей массе товаров для людей с ограниченными возможностями составили искусственные части тела, ортопедические приспособления и прочие компенсационные приспособления. По оценке РЭЦ, значительным экспортным потенциалом обладает адаптивная одежда, рынок которой в последние годы активно растет.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250617/rets-2023378122.html

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экономика, россия, вероника никишина, технологии, казахстан