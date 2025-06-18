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Программа медико-социальной реабилитации появится в Новгородской области - РИА Новости, 18.06.2025
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20:41 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/reabilitatsiya-2023699381.html
Программа медико-социальной реабилитации появится в Новгородской области
Программа медико-социальной реабилитации появится в Новгородской области - РИА Новости, 18.06.2025
Программа медико-социальной реабилитации появится в Новгородской области
Программа комплексной медико-социальной реабилитации с маршрутизацией пациентов появится в Новгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:41:00+03:00
2025-06-18T20:41:00+03:00
новгородская область
россия
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Программа комплексной медико-социальной реабилитации с маршрутизацией пациентов появится в Новгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение между правительством Новгородской области и Федеральным медико-биологическим агентством. Подписи под документом поставили врио губернатора Александр Дронов и руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. Соглашение предусматривает совместную работу по предоставлению медицинской помощи жителям Новгородской области, оказание консультативной поддержки. "Еще один пункт соглашения предусматривает внедрение на территории Новгородской области программы комплексной реабилитации, объединяющей медицинскую и социальную составляющую с бесшовной маршрутизацией пациентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение также предусматривает оказание представителями ФМБА поддержки Новгородской области в вопросе подготовки специалистов через реализацию программ подготовки научно-педагогических кадров научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения. "Новгородская область – очень близкий Федеральному медико-биологическому агентству регион. ФМБА имеет мощное учреждение в Новгородской области – Валдайский многопрофильный медицинский центр, который стремительно развивается. За последние два года мы фактически превратили центральную районную больницу в самый современный медицинский центр. В планах на ближайшее время – создание новой детской поликлиники и приемного отделения стационара. У нас много общих проектов с правительством региона, и от них зависит развитие всего Северо-Запада нашей страны", – приводит пресс-служба слова Скворцовой. Уточняется, что в рамках соглашения также будет рассмотрен проект создания в регионе Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья по опыту и подобию центра, организованного на базе Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России. Дронов поблагодарил Скворцову за поддержку региона. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/seliger-2023687587.html
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новгородская область, россия, здоровье - общество
Новгородская область, Россия, Здоровье - Общество
Программа медико-социальной реабилитации появится в Новгородской области

Власти Новгородской области запустят программу медико-социальной реабилитации

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Программа комплексной медико-социальной реабилитации с маршрутизацией пациентов появится в Новгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение между правительством Новгородской области и Федеральным медико-биологическим агентством. Подписи под документом поставили врио губернатора Александр Дронов и руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. Соглашение предусматривает совместную работу по предоставлению медицинской помощи жителям Новгородской области, оказание консультативной поддержки.
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"Еще один пункт соглашения предусматривает внедрение на территории Новгородской области программы комплексной реабилитации, объединяющей медицинскую и социальную составляющую с бесшовной маршрутизацией пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение также предусматривает оказание представителями ФМБА поддержки Новгородской области в вопросе подготовки специалистов через реализацию программ подготовки научно-педагогических кадров научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения.
"Новгородская область – очень близкий Федеральному медико-биологическому агентству регион. ФМБА имеет мощное учреждение в Новгородской области – Валдайский многопрофильный медицинский центр, который стремительно развивается. За последние два года мы фактически превратили центральную районную больницу в самый современный медицинский центр. В планах на ближайшее время – создание новой детской поликлиники и приемного отделения стационара. У нас много общих проектов с правительством региона, и от них зависит развитие всего Северо-Запада нашей страны", – приводит пресс-служба слова Скворцовой.
Уточняется, что в рамках соглашения также будет рассмотрен проект создания в регионе Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья по опыту и подобию центра, организованного на базе Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России. Дронов поблагодарил Скворцову за поддержку региона.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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