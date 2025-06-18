https://ria.ru/20250618/reabilitatsiya-2023699381.html

Программа медико-социальной реабилитации появится в Новгородской области

Программа медико-социальной реабилитации появится в Новгородской области - РИА Новости, 18.06.2025

Программа медико-социальной реабилитации появится в Новгородской области

Программа комплексной медико-социальной реабилитации с маршрутизацией пациентов появится в Новгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:41:00+03:00

2025-06-18T20:41:00+03:00

2025-06-18T20:41:00+03:00

новгородская область

россия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Программа комплексной медико-социальной реабилитации с маршрутизацией пациентов появится в Новгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение между правительством Новгородской области и Федеральным медико-биологическим агентством. Подписи под документом поставили врио губернатора Александр Дронов и руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. Соглашение предусматривает совместную работу по предоставлению медицинской помощи жителям Новгородской области, оказание консультативной поддержки. "Еще один пункт соглашения предусматривает внедрение на территории Новгородской области программы комплексной реабилитации, объединяющей медицинскую и социальную составляющую с бесшовной маршрутизацией пациентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение также предусматривает оказание представителями ФМБА поддержки Новгородской области в вопросе подготовки специалистов через реализацию программ подготовки научно-педагогических кадров научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения. "Новгородская область – очень близкий Федеральному медико-биологическому агентству регион. ФМБА имеет мощное учреждение в Новгородской области – Валдайский многопрофильный медицинский центр, который стремительно развивается. За последние два года мы фактически превратили центральную районную больницу в самый современный медицинский центр. В планах на ближайшее время – создание новой детской поликлиники и приемного отделения стационара. У нас много общих проектов с правительством региона, и от них зависит развитие всего Северо-Запада нашей страны", – приводит пресс-служба слова Скворцовой. Уточняется, что в рамках соглашения также будет рассмотрен проект создания в регионе Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья по опыту и подобию центра, организованного на базе Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России. Дронов поблагодарил Скворцову за поддержку региона. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/seliger-2023687587.html

https://ria.ru/20250618/pmef-2023682061.html

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, россия, здоровье - общество