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Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ под Сумами
Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ под Сумами - РИА Новости, 18.06.2025
Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ под Сумами
Разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили и уничтожили огневую позицию украинских военных в Сумской области, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:35:00+03:00
2025-06-18T11:35:00+03:00
2025-06-18T11:35:00+03:00
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СУМСКАЯ ОБЛ., 18 июн – РИА Новости. Разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили и уничтожили огневую позицию украинских военных в Сумской области, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Злой". "Поражение произошло посредством дрона на оптоволокне. Поражен СПГ-9 "Копьё" — советский станковый противотанковый гранатомёт", - сказал "Злой". Видео с ударом дрона оказалось в распоряжении РИА Новости.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ под Сумами
Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ в Сумской области