https://ria.ru/20250618/razvedchiki-2023530966.html

Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ под Сумами

Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ под Сумами - РИА Новости, 18.06.2025

Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ под Сумами

Разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили и уничтожили огневую позицию украинских военных в Сумской области, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:35:00+03:00

2025-06-18T11:35:00+03:00

2025-06-18T11:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

сумская область

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СУМСКАЯ ОБЛ., 18 июн – РИА Новости. Разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили и уничтожили огневую позицию украинских военных в Сумской области, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Злой". "Поражение произошло посредством дрона на оптоволокне. Поражен СПГ-9 "Копьё" — советский станковый противотанковый гранатомёт", - сказал "Злой". Видео с ударом дрона оказалось в распоряжении РИА Новости.

https://ria.ru/20250321/svo-2006546448.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сумская область