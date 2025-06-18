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Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ под Сумами - РИА Новости, 18.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/razvedchiki-2023530966.html
Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ под Сумами
Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ под Сумами - РИА Новости, 18.06.2025
Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ под Сумами
Разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили и уничтожили огневую позицию украинских военных в Сумской области, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:35:00+03:00
2025-06-18T11:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сумская область
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СУМСКАЯ ОБЛ., 18 июн – РИА Новости. Разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили и уничтожили огневую позицию украинских военных в Сумской области, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Злой". "Поражение произошло посредством дрона на оптоволокне. Поражен СПГ-9 "Копьё" — советский станковый противотанковый гранатомёт", - сказал "Злой". Видео с ударом дрона оказалось в распоряжении РИА Новости.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ под Сумами

Российские разведчики уничтожили огневую позицию ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СУМСКАЯ ОБЛ., 18 июн – РИА Новости. Разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили и уничтожили огневую позицию украинских военных в Сумской области, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Злой".
"Поражение произошло посредством дрона на оптоволокне. Поражен СПГ-9 "Копьё" — советский станковый противотанковый гранатомёт", - сказал "Злой".
Видео с ударом дрона оказалось в распоряжении РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
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