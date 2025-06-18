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Песков опроверг заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным
Песков опроверг заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным - РИА Новости, 18.06.2025
Песков опроверг заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным
Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:48:00+03:00
2025-06-18T19:48:00+03:00
2025-06-18T19:51:00+03:00
дмитрий песков
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В среду Трамп заявил журналистам в Белом Доме, что "вчера" у него состоялся разговор с Путиным."Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - заявил Песков.
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дмитрий песков, сша, дональд трамп, россия, владимир путин, в мире
Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, В мире
Песков опроверг заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным
Песков назвал заявление Трампа о разговоре с Путиным образным