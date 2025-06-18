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Песков опроверг заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным - РИА Новости, 18.06.2025
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19:48 18.06.2025 (обновлено: 19:51 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/razgovor-2023688287.html
Песков опроверг заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным
Песков опроверг заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным - РИА Новости, 18.06.2025
Песков опроверг заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным
Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:48:00+03:00
2025-06-18T19:51:00+03:00
дмитрий песков
сша
дональд трамп
россия
владимир путин
в мире
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В среду Трамп заявил журналистам в Белом Доме, что "вчера" у него состоялся разговор с Путиным."Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - заявил Песков.
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дмитрий песков, сша, дональд трамп, россия, владимир путин, в мире
Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, В мире
Песков опроверг заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным

Песков назвал заявление Трампа о разговоре с Путиным образным

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В среду Трамп заявил журналистам в Белом Доме, что "вчера" у него состоялся разговор с Путиным.
"Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - заявил Песков.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
"Исторгли Зеленского": в Киеве испугались разговора Путина и Трампа
15 июня, 03:53
 
Дмитрий ПесковСШАДональд ТрампРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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