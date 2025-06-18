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В Японии высказались о предстоящей встрече Путина с главой Индонезии - РИА Новости, 18.06.2025
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18:30 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/putin-2023667557.html
В Японии высказались о предстоящей встрече Путина с главой Индонезии
В Японии высказались о предстоящей встрече Путина с главой Индонезии - РИА Новости, 18.06.2025
В Японии высказались о предстоящей встрече Путина с главой Индонезии
Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают решение президента Индонезии Прабово Субианто пропустить саммит "Большой Семерки", несмотря на приглашение,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:30:00+03:00
2025-06-18T18:30:00+03:00
индонезия
япония
россия
прабово субианто
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают решение президента Индонезии Прабово Субианто пропустить саммит "Большой Семерки", несмотря на приглашение, и вместо этого встретиться с президентом России Владимиром Путиным."Индонезия вольна встречаться с кем хочет и проводить политику в собственных национальных интересах. Японии следует взять с нее пример и прекратить лезть в дела Российской Федерации или Китая. Лучше погрузиться в дела своей страны и прекратить пускать мигрантов, которые отбирают у японцев рабочие места", — написал один из комментаторов."Полагаю, членство в "Большой Семерке" ничего не дало бы Индонезии. Соединенные Штаты проводят политику отстранения. Японии тоже пора стать по-настоящему независимой. Что мы сегодня думаем об Америке? Что на них нельзя положиться. Авторитет страны приблизился к нулю", — отметил другой."Даже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп свалил с саммита "Большой Семерки" чуть ли не сразу после открытия. G7 сосредоточена на Европе. В этой организации больше нет никакого смысла", — заключил читатель.Президент России Владимир Путин и президент Республики Индонезия Прабово Субианто на ПМЭФ в Санкт-Петербурге обсудят развитие двусторонних отношений и актуальные проблемы международной повестки дня, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Ушаков напомнил, что с 2025 году отмечается 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Индонезией.Кроме того, с 1 января текущего года Индонезия начала свою деятельность в качестве полномасштабного члена БРИКС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250618/glava-2023528489.html
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индонезия, япония, россия, прабово субианто, владимир путин, юрий ушаков, брикс, g7, yahoo! inc.
Индонезия, Япония, Россия, Прабово Субианто, Владимир Путин, Юрий Ушаков, БРИКС, G7, Yahoo! Inc.

В Японии высказались о предстоящей встрече Путина с главой Индонезии

© AP Photo / Vincent ThianПрезидент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Vincent Thian
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают решение президента Индонезии Прабово Субианто пропустить саммит "Большой Семерки", несмотря на приглашение, и вместо этого встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
"Индонезия вольна встречаться с кем хочет и проводить политику в собственных национальных интересах. Японии следует взять с нее пример и прекратить лезть в дела Российской Федерации или Китая. Лучше погрузиться в дела своей страны и прекратить пускать мигрантов, которые отбирают у японцев рабочие места", — написал один из комментаторов.
Публикация главы МИД Индонезии о приезде в Москву - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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"Полагаю, членство в "Большой Семерке" ничего не дало бы Индонезии. Соединенные Штаты проводят политику отстранения. Японии тоже пора стать по-настоящему независимой. Что мы сегодня думаем об Америке? Что на них нельзя положиться. Авторитет страны приблизился к нулю", — отметил другой.
"Даже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп свалил с саммита "Большой Семерки" чуть ли не сразу после открытия. G7 сосредоточена на Европе. В этой организации больше нет никакого смысла", — заключил читатель.
Президент России Владимир Путин и президент Республики Индонезия Прабово Субианто на ПМЭФ в Санкт-Петербурге обсудят развитие двусторонних отношений и актуальные проблемы международной повестки дня, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков напомнил, что с 2025 году отмечается 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Индонезией.
Кроме того, с 1 января текущего года Индонезия начала свою деятельность в качестве полномасштабного члена БРИКС.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
России и Индонезия примут декларацию о партнерстве, заявил Ушаков
17 июня, 17:13
 
ИндонезияЯпонияРоссияПрабово СубиантоВладимир ПутинЮрий УшаковБРИКСG7Yahoo! Inc.
 
 
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