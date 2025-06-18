https://ria.ru/20250618/putin-2023629278.html
Песков: западные СМИ в основном не искажают слова Путина при диалоге с ним
Песков: западные СМИ в основном не искажают слова Путина при диалоге с ним - РИА Новости, 18.06.2025
Песков: западные СМИ в основном не искажают слова Путина при диалоге с ним
Западные информационные агентства в большей части не искажают точку зрения президента РФ Владимира Путина, когда речь идет о прямом общении с ним, сообщил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:49:00+03:00
2025-06-18T16:49:00+03:00
2025-06-18T16:57:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Западные информационные агентства в большей части не искажают точку зрения президента РФ Владимира Путина, когда речь идет о прямом общении с ним, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.В то же время пресс-секретарь президента РФ отметил, что уже потом, "в плане комментариев и переработке этих новостей", возникают искажения.
https://ria.ru/20250618/putin-2023612783.html
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владимир путин, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Песков: западные СМИ в основном не искажают слова Путина при диалоге с ним
Песков: информагентства Запада в большей части не искажают слова Путина