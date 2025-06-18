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Песков рассказал, кто будет на встрече Путина с главами международных СМИ
Песков рассказал, кто будет на встрече Путина с главами международных СМИ - РИА Новости, 18.06.2025
Песков рассказал, кто будет на встрече Путина с главами международных СМИ
Крупнейшие западные СМИ будут представлены на встрече президента РФ Владимира Путина с главами международных информационных агентств, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:43:00+03:00
2025-06-18T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Крупнейшие западные СМИ будут представлены на встрече президента РФ Владимира Путина с главами международных информационных агентств, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент РФ в среду по традиции проведет встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. По словам Пескова, представители западных СМИ будут представлены на встрече практически в той же пропорции, как и прежде."Практически в той же пропорции. Там будут и представители агентств из стран СНГ, там будут представители агентств из восточных стран, крупнейших агентств стран коллективного Юга, в том числе крупнейшие западные агентства", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, дмитрий песков, россия
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Песков рассказал, кто будет на встрече Путина с главами международных СМИ
Песков: крупнейшие западные СМИ будут представлены на встрече с Путиным