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Путин рассказал о встрече с Грефом - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:35 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/putin-2023624892.html
Путин рассказал о встрече с Грефом
Путин рассказал о встрече с Грефом - РИА Новости, 18.06.2025
Путин рассказал о встрече с Грефом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что несколько дней назад встречался с главой Сбербанка Германом Грефом и обсуждал с ним вопросы, которые теперь предложил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:35:00+03:00
2025-06-18T16:35:00+03:00
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экономика
россия
стрельна
владимир путин
герман греф
максим орешкин
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что несколько дней назад встречался с главой Сбербанка Германом Грефом и обсуждал с ним вопросы, которые теперь предложил на своем совещании представителям финансовых властей. Глава государства в среду в Стрельне проводит совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждаются задачи развития экономики и социальной сферы РФ. "Совсем недавно несколько дней назад Герман Оскарович (глава Сбербанка Греф - ред.) приходил, мы с ним обсуждали те вопросы по сути, о которых мы поговорим сегодня. Я хотел бы, чтобы он, рассматривая ситуацию именно со своего угла, банковского, начал бы нашу дискуссию, рассказал бы о его видении того, что происходит", - сказал Путин, открывая совещание. "Он как бы непосредственно внутри экономки работает, внутри финансовой сферы. Сбербанк – ведущее наше финансовое учреждение кредитное, и они чувствуют, что происходит и в реальном секторе экономки. Он нам все расскажет доложит, а потом потом мы еще отельно подискутируем на эти темы", - добавил Путин. После этого президент РФ сразу передал слово Грефу. В совещании также принимают участие замглавы администрации президента России Максим Орешкин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьер РФ Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20250618/putin-2023611648.html
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экономика, россия, стрельна, владимир путин, герман греф, максим орешкин, сбербанк россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Стрельна, Владимир Путин, Герман Греф, Максим Орешкин, Сбербанк России, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин рассказал о встрече с Грефом

Путин предложил финансовым властям обсудить взгляд Грефа на экономику

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с Германом Грефом
Владимир Путин во время встречи с Германом Грефом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин во время встречи с Германом Грефом. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что несколько дней назад встречался с главой Сбербанка Германом Грефом и обсуждал с ним вопросы, которые теперь предложил на своем совещании представителям финансовых властей.
Глава государства в среду в Стрельне проводит совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждаются задачи развития экономики и социальной сферы РФ.
Путин: важно обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин провел совещание по экономическим вопросам в первый день ПМЭФ
Вчера, 15:48
«
"Совсем недавно несколько дней назад Герман Оскарович (глава Сбербанка Греф - ред.) приходил, мы с ним обсуждали те вопросы по сути, о которых мы поговорим сегодня. Я хотел бы, чтобы он, рассматривая ситуацию именно со своего угла, банковского, начал бы нашу дискуссию, рассказал бы о его видении того, что происходит", - сказал Путин, открывая совещание.
"Он как бы непосредственно внутри экономки работает, внутри финансовой сферы. Сбербанк – ведущее наше финансовое учреждение кредитное, и они чувствуют, что происходит и в реальном секторе экономки. Он нам все расскажет доложит, а потом потом мы еще отельно подискутируем на эти темы", - добавил Путин.
После этого президент РФ сразу передал слово Грефу.
В совещании также принимают участие замглавы администрации президента России Максим Орешкин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьер РФ Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Он тоже в число классиков входит – Путин о Грефе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияСтрельнаВладимир ПутинГерман ГрефМаксим ОрешкинСбербанк РоссииМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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