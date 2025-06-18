https://ria.ru/20250618/putin-2023624892.html

Путин рассказал о встрече с Грефом

Путин рассказал о встрече с Грефом - РИА Новости, 18.06.2025

Путин рассказал о встрече с Грефом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что несколько дней назад встречался с главой Сбербанка Германом Грефом и обсуждал с ним вопросы, которые теперь предложил... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:35:00+03:00

2025-06-18T16:35:00+03:00

2025-06-18T16:35:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что несколько дней назад встречался с главой Сбербанка Германом Грефом и обсуждал с ним вопросы, которые теперь предложил на своем совещании представителям финансовых властей. Глава государства в среду в Стрельне проводит совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждаются задачи развития экономики и социальной сферы РФ. "Совсем недавно несколько дней назад Герман Оскарович (глава Сбербанка Греф - ред.) приходил, мы с ним обсуждали те вопросы по сути, о которых мы поговорим сегодня. Я хотел бы, чтобы он, рассматривая ситуацию именно со своего угла, банковского, начал бы нашу дискуссию, рассказал бы о его видении того, что происходит", - сказал Путин, открывая совещание. "Он как бы непосредственно внутри экономки работает, внутри финансовой сферы. Сбербанк – ведущее наше финансовое учреждение кредитное, и они чувствуют, что происходит и в реальном секторе экономки. Он нам все расскажет доложит, а потом потом мы еще отельно подискутируем на эти темы", - добавил Путин. После этого президент РФ сразу передал слово Грефу. В совещании также принимают участие замглавы администрации президента России Максим Орешкин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьер РФ Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20250618/putin-2023611648.html

https://ria.ru/20240905/gref-1970791938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, стрельна, владимир путин, герман греф, максим орешкин, сбербанк россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)