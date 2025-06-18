Путин рассказал о встрече с Грефом
Путин предложил финансовым властям обсудить взгляд Грефа на экономику
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с Германом Грефом
Владимир Путин во время встречи с Германом Грефом. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что несколько дней назад встречался с главой Сбербанка Германом Грефом и обсуждал с ним вопросы, которые теперь предложил на своем совещании представителям финансовых властей.
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"Совсем недавно несколько дней назад Герман Оскарович (глава Сбербанка Греф - ред.) приходил, мы с ним обсуждали те вопросы по сути, о которых мы поговорим сегодня. Я хотел бы, чтобы он, рассматривая ситуацию именно со своего угла, банковского, начал бы нашу дискуссию, рассказал бы о его видении того, что происходит", - сказал Путин, открывая совещание.
"Он как бы непосредственно внутри экономки работает, внутри финансовой сферы. Сбербанк – ведущее наше финансовое учреждение кредитное, и они чувствуют, что происходит и в реальном секторе экономки. Он нам все расскажет доложит, а потом потом мы еще отельно подискутируем на эти темы", - добавил Путин.
После этого президент РФ сразу передал слово Грефу.
В совещании также принимают участие замглавы администрации президента России Максим Орешкин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьер РФ Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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