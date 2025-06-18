https://ria.ru/20250618/putin-2023619175.html
Путин обсудит на ПМЭФ задачи развития экономики и социальной сферы
Путин обсудит на ПМЭФ задачи развития экономики и социальной сферы - РИА Новости, 18.06.2025
Путин обсудит на ПМЭФ задачи развития экономики и социальной сферы
Задачи развития экономики и социальной сферы РФ будут обсуждаться во время дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:11:00+03:00
2025-06-18T16:11:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Задачи развития экономики и социальной сферы РФ будут обсуждаться во время дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства в среду в Стрельне провел совещание по экономическим вопросам. В частности, президент предложил обсудить возможные законодательные новации по развитию экономики и социальной сферы, а также задачи обеспечения сбалансированного роста экономики РФ и ее структурные изменения. "Послезавтра состоится пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. Естественно, что темы, задачи, которые мы сегодня обсудим, также получат свое развитие в рамках запланированной дискуссии на форуме", - подчеркнул Путин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023611873.html
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин обсудит на ПМЭФ задачи развития экономики и социальной сферы
Путин: на ПМЭФ обсудят задачи развития экономики и социальной сферы
СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Задачи развития экономики и социальной сферы РФ будут обсуждаться во время дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду в Стрельне провел совещание по экономическим вопросам. В частности, президент предложил обсудить возможные законодательные новации по развитию экономики и социальной сферы, а также задачи обеспечения сбалансированного роста экономики РФ и ее структурные изменения.
"Послезавтра состоится пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. Естественно, что темы, задачи, которые мы сегодня обсудим, также получат свое развитие в рамках запланированной дискуссии на форуме", - подчеркнул Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.