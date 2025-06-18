https://ria.ru/20250618/putin-2023611561.html
Путин предложил обсудить вопрос сбалансированного роста экономики
Путин предложил обсудить вопрос сбалансированного роста экономики - РИА Новости, 18.06.2025
Путин предложил обсудить вопрос сбалансированного роста экономики
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить обеспечение сбалансированного роста экономики. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:48:00+03:00
2025-06-18T15:48:00+03:00
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экономика
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить обеспечение сбалансированного роста экономики."В декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на текущий 2025 год. Прежде всего, речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения. Сегодня предлагаю подробно рассмотреть и это направление", - сказал глава государства.Путин в первый день работы Петербургского международного экономического форума собрал совещание по экономическим вопросам. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Экономика
Путин предложил обсудить вопрос сбалансированного роста экономики
Путин предложил обсудить вопрос сбалансированного роста российской экономики